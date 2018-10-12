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Игорь Шалимов: добровольный уход в отставку – это настоящая трусость и предательство пацанов!

Главный тренер подмосковных "Химок" Игорь Шалимов рассказал, почему никогда не подаст в отставку с поста главного тренера команды.

"Решение о моей отставке из "Краснодара" было принято где-то на эмоциях. У меня остался неприятный осадок.

Почему для меня была важна формулировка "отправлен в отставку"? Если от тебя требуют писать заявление, а ты потом выходишь и говоришь, что сам принял решение, – это как?

Уйти в отставку – это значит признать, что ты не справляешься. Я этого никогда не сделаю в своей карьере. Это слабость, трусость и предательство пацанов. Подать в отставку – не мужское решение", — сказал Шалимов.

Чемпионат
Теги: Шалимов Краснодар Химки
Сегодня, 13:44
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#2  Sergey Nasirov_2   (Сегодня, 14:37)
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online

Ну тут он не прав .поэтому не быть ему большим тренером.
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
#1  P. Holmberg  Eskilstuna (Сегодня, 14:35)
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online

Подавляющее большинство увольнений " по собственному желанию" происходит после ультиматума от начальства- "пиши по "собственному" или уволим по "статье". ТАк что слабость, трусость здесь не при чем. Особенно , если тебя просто хотят выжить с места работы, да еще по "статье".


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
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