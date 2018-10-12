Игорь Шалимов: добровольный уход в отставку – это настоящая трусость и предательство пацанов!

Главный тренер подмосковных "Химок" Игорь Шалимов рассказал, почему никогда не подаст в отставку с поста главного тренера команды."Решение о моей отставке из "Краснодара" было принято где-то на эмоциях. У меня остался неприятный осадок.Почему для меня была важна формулировка "отправлен в отставку"? Если от тебя требуют писать заявление, а ты потом выходишь и говоришь, что сам принял решение, – это как?Уйти в отставку – это значит признать, что ты не справляешься. Я этого никогда не сделаю в своей карьере. Это слабость, трусость и предательство пацанов. Подать в отставку – не мужское решение", — сказал Шалимов.