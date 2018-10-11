"Он мужчина с большой буквы, впредь такого не повторится" - Сослан Гатагов поддержал Кокорина (фото)

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После того , когда человек падает , он всегда встаёт , если не получается самостоятельно это сделать , то есть семья и друзья ,для того чтобы протянуть руку поддержки и быть рядом всегда ! Саша всегда был рядом со мной ,когда мне было плохо , поддерживал ,когда я падал и помогал подниматься и всегда дарил и дарит позитив , носил и носит в своих намерениях лишь свет и доброту по жизни ! Мы все можем ошибиться, оступиться , поддаться эмоциям и т.д и потом жалеть об этом и каяться!! Людям надо уметь прощать других людей, ведь Господь - Бог прощает нам наши грехи и мы должны уметь прощать и понимать , что завтра может любой быть там за этим стеклом , но никогда не судите по одному поступку , не зная какие горы добра сотворил этот Мужчина с большой буквы, достойный сын прекрасный муж и отец , лучший друг и брат ! ?? Я уверен , что ребята понесли большой урок и впредь такого не будет с их стороны . Говорю ,потому что уверен в этом и потому что вырос с ними и знаю их как себя самого ??
Напомним, 11 октября Александр Кокорин и Павел Мамаев были взяты под стражу до 8 декабря. Они подозревается в нападении на водителя ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также на двух чиновников Минпромторга.
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