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Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
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"Он мужчина с большой буквы, впредь такого не повторится" - Сослан Гатагов поддержал Кокорина (фото)

Экс-полузащитник "Спартака" Сослан Гатагов выразил уверенность, что нападающий "Зенита" Александр Кокорин больше не будет драться.

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После того , когда человек падает , он всегда встаёт , если не получается самостоятельно это сделать , то есть семья и друзья ,для того чтобы протянуть руку поддержки и быть рядом всегда ! Саша всегда был рядом со мной ,когда мне было плохо , поддерживал ,когда я падал и помогал подниматься и всегда дарил и дарит позитив , носил и носит в своих намерениях лишь свет и доброту по жизни ! Мы все можем ошибиться, оступиться , поддаться эмоциям и т.д и потом жалеть об этом и каяться!! Людям надо уметь прощать других людей, ведь Господь - Бог прощает нам наши грехи и мы должны уметь прощать и понимать , что завтра может любой быть там за этим стеклом , но никогда не судите по одному поступку , не зная какие горы добра сотворил этот Мужчина с большой буквы, достойный сын прекрасный муж и отец , лучший друг и брат ! ?? Я уверен , что ребята понесли большой урок и впредь такого не будет с их стороны . Говорю ,потому что уверен в этом и потому что вырос с ними и знаю их как себя самого ??

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Напомним, 11 октября Александр Кокорин и Павел Мамаев были взяты под стражу до 8 декабря. Они подозревается в нападении на водителя ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также на двух чиновников Минпромторга.
Теги: Гатагов Кокорин Мамаев
Сегодня, 14:18
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#3  P. Holmberg  Eskilstuna (Сегодня, 14:32)
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online

Мужчины толпой на одного не кидаются, не добивают ногами лежачего противника. Мужчины, если их оскорбили - разбираются один на один. И не важно с каой они буквы.


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
#2  LLIHyp  СПб (Сегодня, 14:27)
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online
Болеет за:
«Зенит»
По 1 дню не судить? А что преступления обычно совершаю неделями или месяцами?
Регистрация: 4.05.2014 [жалоба]
#1  HM2018  Ростов-на-Дону. (Сегодня, 14:24)
  • +7
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Болеет за:
«Спартак»
Сколько у Кокоши братьев?? А почему только Кирилл на нарах? Раз все такие братья так разделите с ним срок и тут количество "братьев" уменьшится.


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Да здравствует разум.
Регистрация: 7.01.2011 [жалоба]
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