Опрос:

Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Показать все опросы

Новости партнеров

Федор Смолов приступил к тренировкам после травмы

Нападающий "Локомотива" Федор Смолов начал тренироваться, в рамках восстановления от травмы ключицы.

28-летний форвард приступил к беговой работе на поле, сообщает пресс-служба "Локомотива".

Напомним, Смолов получил травму ключицы в матче кубка России против "Балтики" (3:2 ОТ). В конце сентября он перенес операцию, полное восстановление должно занять 30-40 дней.
Теги: Смолов Локомотив
Сегодня, 14:22
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(0)
#1  styh  Советский Союз (Сегодня, 15:44)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Удачи.


--------------------
Ленин встал, развел руками..... Кули делать с дураками..
Регистрация: 27.12.2008 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.