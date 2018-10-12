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Игорь Шалимов: уверен, рано или поздно Галицкий возьмет чемпионство

Главный тренер "Химок" Игорь Шалимов, возглавлявший ранее "Краснодар", поделился мнением о турнирных перспективах быков в этом сезоне.

"Краснодару" нужно, чтобы из четверки "Локомотив", ЦСКА, "Зенит", "Спартак" выпали все и не было бы сюрпризов.

Может и не в этом сезоне, но я уверен, Галицкий выиграет РПЛ. Все соперники провалятся или "Краснодар" наберет 70 очков – не знаю. Но чемпионом однажды точно станет. При таком отношении по другому быть не может", — сказал Шалимов.

Чемпионат
Теги: Шалимов Галицкий Краснодар
Сегодня, 14:50
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5
(1)
#5  Плохиш   (Сегодня, 16:20)
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online
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: Charodei
Да,могут быки в этом сезоне побороться за чемпионство,резво сезон начали.Только мы и Зенит можем этого не допустить.Пусть победит сильнейший.


Скажи честно, по составу Быки кому-то уступают?
Регистрация: 18.03.2018 [жалоба]
#4  Charodei  Борзя (Сегодня, 16:03)
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Болеет за:
ЦСКА
Да,могут быки в этом сезоне побороться за чемпионство,резво сезон начали.Только мы и Зенит можем этого не допустить.Пусть победит сильнейший.
Регистрация: 27.07.2013 [жалоба]
#3  Батька   (Сегодня, 15:59)
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Ну когда то точно станут если не надоест ждать....
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
#2  avnik  море (Сегодня, 15:16)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Плохиш
Долго Галицкий терпел этого клоуна.


Галицкий парень не простой...Всё у него идет по плану... И Шалимов был по плану... А в целом согласен - если не в этом году, то в следующем обязательно... )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
#1  Плохиш   (Сегодня, 15:01)
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  •  (11)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Я ж говорю,пейдорас.
"Провалятся",блять. Уже сейчас на Краснодар настраиваются как на матч ЛЕ.
Долго Галицкий терпел этого клоуна.

Эй,минусосатар!
Отсоси у Краснодара!
Регистрация: 18.03.2018 [жалоба]
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