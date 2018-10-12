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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Игорь Шалимов: уверен, рано или поздно Галицкий возьмет чемпионство
Главный тренер "Химок" Игорь Шалимов, возглавлявший ранее "Краснодар", поделился мнением о турнирных перспективах быков в этом сезоне.
"Краснодару" нужно, чтобы из четверки "Локомотив", ЦСКА, "Зенит", "Спартак" выпали все и не было бы сюрпризов.
Может и не в этом сезоне, но я уверен, Галицкий выиграет РПЛ. Все соперники провалятся или "Краснодар" наберет 70 очков – не знаю. Но чемпионом однажды точно станет. При таком отношении по другому быть не может", — сказал Шалимов.
Чемпионат
"Краснодару" нужно, чтобы из четверки "Локомотив", ЦСКА, "Зенит", "Спартак" выпали все и не было бы сюрпризов.
Может и не в этом сезоне, но я уверен, Галицкий выиграет РПЛ. Все соперники провалятся или "Краснодар" наберет 70 очков – не знаю. Но чемпионом однажды точно станет. При таком отношении по другому быть не может", — сказал Шалимов.
Чемпионат
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