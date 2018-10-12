ФНЛ заключила эксклюзивный контракт на показ матчей с одной из крупнейших компаний страны

Компания "Яндекс" договорилась об эксклюзивном показе матчей первенства Олимп-Первенства ФНЛ этого сезона.Уже с 13 октября на yandex.ru можно будет посмотреть все матчи тура."Мы рады, что у российского футбола появляются такие партнеры - большие, инновационные компании, которые умеют создавать новые форматы.Мы верим в большое будущее подобного сотрудничества и можем развивать его через трансляции различных турниров, лиг, соревнований и другие совместные проекты", - отметил президент РФС Александр Алаев.На главной странице "Яндекса" в разделе "ТВ онлайн" появится отдельный канал ФНЛ.