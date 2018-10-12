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Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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ФНЛ заключила эксклюзивный контракт на показ матчей с одной из крупнейших компаний страны
Компания "Яндекс" договорилась об эксклюзивном показе матчей первенства Олимп-Первенства ФНЛ этого сезона.
Уже с 13 октября на yandex.ru можно будет посмотреть все матчи тура.
"Мы рады, что у российского футбола появляются такие партнеры - большие, инновационные компании, которые умеют создавать новые форматы.
Мы верим в большое будущее подобного сотрудничества и можем развивать его через трансляции различных турниров, лиг, соревнований и другие совместные проекты", - отметил президент РФС Александр Алаев.
На главной странице "Яндекса" в разделе "ТВ онлайн" появится отдельный канал ФНЛ.
РФС
Уже с 13 октября на yandex.ru можно будет посмотреть все матчи тура.
"Мы рады, что у российского футбола появляются такие партнеры - большие, инновационные компании, которые умеют создавать новые форматы.
Мы верим в большое будущее подобного сотрудничества и можем развивать его через трансляции различных турниров, лиг, соревнований и другие совместные проекты", - отметил президент РФС Александр Алаев.
На главной странице "Яндекса" в разделе "ТВ онлайн" появится отдельный канал ФНЛ.
РФС
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