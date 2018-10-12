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Новости партнеров

ФНЛ заключила эксклюзивный контракт на показ матчей с одной из крупнейших компаний страны

Компания "Яндекс" договорилась об эксклюзивном показе матчей первенства Олимп-Первенства ФНЛ этого сезона.

Уже с 13 октября на yandex.ru можно будет посмотреть все матчи тура.

"Мы рады, что у российского футбола появляются такие партнеры - большие, инновационные компании, которые умеют создавать новые форматы.

Мы верим в большое будущее подобного сотрудничества и можем развивать его через трансляции различных турниров, лиг, соревнований и другие совместные проекты", - отметил президент РФС Александр Алаев.

На главной странице "Яндекса" в разделе "ТВ онлайн" появится отдельный канал ФНЛ.

РФС
Сегодня, 15:13
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(3)
#4  Avtokrat   (Сегодня, 15:44)
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anonymous,
Чаще лучше смотреть ФНЛ, чем берьмо из первой.
Регистрация: 26.05.2012 [жалоба]
#3  нетрал   (Сегодня, 15:24)
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  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: anonymous
Цитата: avnik
Круто!

было бы круто, если бы ФНЛ кто то смотрел, как 2ую бундеслигу, например, или чемпионшип

там бывают забавные драчки...
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
#2  anonymous   (Сегодня, 15:23)
  • +3
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Цитата: avnik
Круто!

было бы круто, если бы ФНЛ кто то смотрел, как 2ую бундеслигу, например, или чемпионшип
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#1  avnik  море (Сегодня, 15:17)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Круто!


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
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