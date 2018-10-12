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Павел Мамаев 15 октября подаст апелляцию на свой арест

Адвокат Павла Мамаева заявил, что 15 октября им будет подана апелляция в Тверской суд

В ходе вчерашнего заседания Мамаев обращался к общественности и потерпевшим со словами раскаяния в совершенных преступлениях. Он подчеркивал, что сам пришел в полицию и не хотел прятаться от правосудия.

Однако это не убедило судью и Тверской суд Москвы постановил арестовать Мамаева до 8 декабря.

Телеканал 360
Теги: Мамаев Кокорин
Сегодня, 15:21
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#2  ольный Вертер   (Сегодня, 16:04)
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На адвоката вот только к тому моменту придется зарабатывать гузном
Регистрация: 12.10.2018 [жалоба]
#1  gena26  Самара (Сегодня, 15:52)
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Болеет за:
«Спартак»
8 декабря выйдет с чистой совестью и новыми татушками
Регистрация: 10.08.2018 [жалоба]
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