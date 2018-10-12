Павел Мамаев 15 октября подаст апелляцию на свой арест

Адвокат Павла Мамаева заявил, что 15 октября им будет подана апелляция в Тверской судВ ходе вчерашнего заседания Мамаев обращался к общественности и потерпевшим со словами раскаяния в совершенных преступлениях. Он подчеркивал, что сам пришел в полицию и не хотел прятаться от правосудия.Однако это не убедило судью и Тверской суд Москвы постановил арестовать Мамаева до 8 декабря.