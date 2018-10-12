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Фанатка ЦСКА собирается запускать флешмоб в поддержку Кокорина и Мамаева

Глава клуба болельщиц ЦСКА Екатарина Довлатова рассказала о запуске в социальных сетях флешмоба в поддержку футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина.

"Даже мне их жалко. Нельзя отрицать, что они вели себя ненормально, чересчур агрессивно. Но у нас в каждом дворе есть такие пацаны, которые не только стулом, а всем, чем можно, доказывают свою точку зрения", – отметила девушка.

Довлатова не уточнила, в чем именно будет заключаться флешмоб. Его запуск должен состояться на днях.

Телеканал 360
Теги: Кокорин Мамаев ЦСКА
Сегодня, 15:52
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13
(6)
#13  Санитар для Кутарбы  Гагра (Сегодня, 16:37)
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online
Болеет за:
«Динамо К»
Цитата: ольный Вертер
Ипанашка. Дура-лошадь

smile Почему дура? Наоборот очень продуманная особа. Сейчас только ленивый не пиарится на этом скандале. Вот на передачи ходит одна очень недалекая особа,якобы спортивный агент Шишканова,- тведит как автомат заученную фразу,даже не понимая смысла сказанного,но зато каждый раз в новых нарядах smile
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
#12  safonas   (Сегодня, 16:30)
  • +1
  •  (3)
online

подобрать на халявку под шумок хотят?


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
#11  yuri  спб (Сегодня, 16:26)
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  •  (4)
online

Флеш-моб . Кот не понимал точного значения этого слова. Но стая бандерлогов убегала от кота когда у него в лапах случайно оказался стул. Звездная ночь - сказал этот странный кот и и звезды действительно появились в голове обезьян как буд-то бы поезд переехал Анну Каренину . Тормоза отказали , но это было уже неважно.
-- Потому что Аннушка разлила масло . Минусович Берлиоз, глава объединения писателей , увы и ах, лежал в морге с отрезанной головой.Воланд пригласил кота на праздничный ужин.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#10  Freddy   (Сегодня, 16:19)
  • 0
  •  (8)
online

баба,что с нее взять
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#9  Урал  Магадан (Сегодня, 16:18)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
а ведь ещё вчера все эти защитнички молчали,потому что ждали что будет дальше,и если бы этих двоих выпустили там под подписку,либо посадили под домашний арест,то уверен, все эти люди сегодня писали бы,что вот мол богатым и знаменитым всё можно,а какую-нибудь бабульку,дедульку,водителя,тракториста,дворника или фермера(вариантов много),за это же сразу бы закрыли...
Регистрация: 9.01.2015 [жалоба]
#8  Ninja   (Сегодня, 16:16)
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Пивовед,
dovlatova_koshka@kuz7min прогуглите, что такое флеш моб! Меня никто не назначал представителем фан -движа и я это(на минуточку) мой Инстаграм и пишу я то, ЧТО ХОЧУ, так понятно??
Регистрация: 8.10.2018 [жалоба]
#7  soloz   Россия (Сегодня, 16:12)
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Лошадка поперла !! joy Освободить медальки повесить. И пусть дальше мутозят !! Баба есть БАБА без мозглая ЛОШАДЬ !!
Регистрация: 14.12.2016 [жалоба]
#6  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 16:09)
  • +4
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Ninja
Глава клуба болельщиц ЦСКА Екатарина Довлатова


Глава клуба болельщиц ЦСКА Екатарина Довлатова


Граф, разве такие публичные акции не должны согласовываться с остальным движом ?
а что, если она - представитель ЦСКА - захочет завтра свои сиськи прибить к Мавзолею ?


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#5  ольный Вертер   (Сегодня, 16:01)
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  •  (10)

Ипанашка. Дура-лошадь
Регистрация: 12.10.2018 [жалоба]
#4  Ninja   (Сегодня, 15:58)
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Пивовед,
Хорош. Это её личная точка зрения, к движу никакого отношения не имеет. Только что читал её Инстаграм
Регистрация: 8.10.2018 [жалоба]
#3  metis  Riga (Сегодня, 15:58)
  • -3
  •  (17)
Болеет за:
«Зенит»
Поддерживаю!


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Обрусевший латыш.
Регистрация: 26.02.2013 [жалоба]
#2  serega_user  serega_user (Сегодня, 15:58)
  • +7
  •  (13)
online
Болеет за:
ЦСКА
Глава клуба болельщиц ЦСКА Екатарина Довлатова рассказала о запуске в социальных сетях флешмоба в поддержку футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина.

"Даже мне их жалко. Нельзя отрицать, что они вели себя ненормально, чересчур агрессивно. Но у нас в каждом дворе есть такие пацаны, которые не только стулом, а всем, чем можно, доказывают свою точку зрения", – отметила девушка.

Флешмобами не поможешь им. А вот за решеткой посидеть для профилактики - самое то.
P.S Чёт флеш-моб "АнжиЖиви" не особо клубу помогает smile
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
#1  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 15:57)
  • -9
  •  (19)
online
Болеет за:
«Спартак»
Голубой пул - такой смешной..


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
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