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Александр Мостовой: мы еще живем чемпионатом мира, и атмосфера на стадионах все-таки отражается

Бывший форвард сборной России Александр Мостовой прокомментировал ничью национальной команды со Швецией (0:0).

"Набрали одно очко. Ситуация в таблице положительная. Даже если следующую игру с турками сыграем вничью, ничего страшного не произойдет. Останемся на первом месте. Я считаю, нормально заработанное очко. Думаю, по моментам было приблизительно одинаково. Игра складывалась так, что кто бы первый забил, тот и выиграл бы. Моментов было немного, но они были. Пускай, два на два, поэтому ничья — закономерный итог игры. Мы еще живем чемпионатом мира, и атмосфера на стадионах все-таки отражается. В матче по моментам было два на два, а народ болеет, стадион полный, красивый, все переживают, и это добавляет положительных эмоций, игра смотрится хорошо. Я тут параллельно смотрел игру Италии с полупустыми трибунами, и вроде кажется, что пешком играют. От атмосферы многое зависит", - цитирует Мостового "Спорт день за днем".
Теги: Мостовой Сборная Швеции Сборная России
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