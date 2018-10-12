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Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
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Павел Мамаев получил в "Бутырке" первую передачку

Арестованные по подозрению в хулиганстве и побоях футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин, а также младший брат последнего Кирилл не жалуются на условия содержания в столичном СИЗО-2 ("Бутырка"), сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

"Павел Мамаев уже получил первую передачку. Все трое в настоящее время содержатся в карантинных камерах СИЗО "Бутырка". На условия содержания не жалуются.

Александр Кокорин переживает за брата. Мы ему сообщили, что у него жалоб нет, проблем нет", - отметил ответственный секретарь ОНК.

Представитель управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Москве Сергей Цыганков заявил, что Кокориных и Мамаева разместят отдельно друг от друга.

"После карантина они будут размещены в общих камерах, но в разных", - сказал Цыганков.

"Интерфакс"
Теги: Мамаев Кокорин
Сегодня, 16:44
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#27  truten74   (Сегодня, 18:42)
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online

Цитата: Kytarba
Кокорин и Мамаев идиоты, а,СМИ ,ТВ,Сайты ,особенно этот нет? в стране ещё что-то происходит, нет? а,в футбольном мире? Вот эти сайты да дешевки,но им надо ветки заполнят,бизнес и прочее..но вот этот народ пля отмечающие на каждой ветке и так пля переживающие,чтоб не дай бог не наказали этих футболистов joy страну очищают joy joy на себя пля никчемных посмотрите..

В России феодализм дружище.Какой капитализм ты увидел ? Рабочие в три раза меньше получают зарплату чем в Гейропе и США ! А эта сраные чиновники и "элита" не за куй миллионы в месяц получают.Ты не прав.
Регистрация: 16.08.2017 [жалоба]
#26  Kytarba  Сочи (Сегодня, 18:34)
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Химки»
Кокорин и Мамаев идиоты, а,СМИ ,ТВ,Сайты ,особенно этот нет? в стране ещё что-то происходит, нет? а,в футбольном мире? Вот эти сайты да дешевки,но им надо ветки заполнят,бизнес и прочее..но вот этот народ пля отмечающие на каждой ветке и так пля переживающие,чтоб не дай бог не наказали этих футболистов joy страну очищают joy joy на себя пля никчемных посмотрите..
Регистрация: 17.03.2008 [жалоба]
#25  yuri  спб (Сегодня, 18:34)
  • -2
  •  (2)
online

Цитата: waldemar
Х-ль ху-ню несешь про пятачки, КОЗЛЫ ПОЛУЧИЛИ ПО ЗАСЛУГАМ и я да и многие сомневаются что они на общих основаниях как все сидят

Дяденька из Тарасовки , по-осторожнее со своим борщом. И капс нажимай на своем пяточке, а здесь нейтральная территория.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#24  zloy   (Сегодня, 18:24)
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online
Болеет за:
«Барселона»
tar-tas,
зря ты так
Регистрация: 5.09.2016 [жалоба]
#23  tar-tas  Moskwa (Сегодня, 18:15)
  • -1
  •  (5)
online

Икорку, устрицы, стейк из мраморной говядинки, паштет из соловьиных язычков, бутылочку Божеле... Сокамерники-то хоть есть? Подкормились бы малость.

Сижу на нарах, как король на именинах,
И пайку с лобстером желаю получить...


--------------------
От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008 [жалоба]
#22  Плохиш   (Сегодня, 18:13)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Краснодар»
Не пора ли админам позаботиться о том что каждый юзер видел ( раз уж этот принцип здесь действует) кто кому плюсы-минусы кидает.
Враз бы градус срача подняли
Викдо,идею дарю бесплатно

Цитата: Ninja
Плохиш,
П-Н-Х.



Грунтоход поганый саня граф
Регистрация: 18.03.2018 [жалоба]
#21  ajax101  Москва (Сегодня, 17:59)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yutal
Да видимо потерпевший расстарался сильно, что больше ни о чем не пишут! Только об этом!


Нет, это Кокорин с Мамаевым постарались!

Цитата: Савелий
А по большому уже сходил? Даешь полную хронологию.((


Полную нельзя. Там 18+ будет.
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
#20  waldemar  воронеж (Сегодня, 17:58)
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
.А по поводу этих упырей надо было раньше думать

Упырь с пятаком выбежал из свинарни.. Кот заржал - кто это синьоры? - Полуобгоревший поросенок напрыгнул на меня. -Отпустить, господа , это порода, а кот не был жестоким никогда. Поросенок с кривым крючком вместо хвоста унесся жаловаться в лес.

Х-ль ху-ню несешь про пятачки, КОЗЛЫ ПОЛУЧИЛИ ПО ЗАСЛУГАМ и я да и многие сомневаются что они на общих основаниях как все сидят
Регистрация: 30.08.2015 [жалоба]
#19  yuri  спб (Сегодня, 17:51)
  • -8
  •  (14)
online

.А по поводу этих упырей надо было раньше думать

Упырь с пятаком выбежал из свинарни.. Кот заржал - кто это синьоры? - Полуобгоревший поросенок напрыгнул на меня. -Отпустить, господа , это порода, а кот не был жестоким никогда. Поросенок с кривым крючком вместо хвоста унесся жаловаться в лес.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#18  Плохиш   (Сегодня, 17:42)
  • -3
  •  (11)
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: Ninja
Плохиш,
П-Н-Х.


Гы))) пахан воров. Звезды-пезды везде набил,шахтер немытый?
Регистрация: 18.03.2018 [жалоба]
#17  Ninja   (Сегодня, 17:40)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Плохиш,
П-Н-Х.
Регистрация: 8.10.2018 [жалоба]
#16  Плохиш   (Сегодня, 17:36)
  • -2
  •  (12)
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: Ziggy
От цэ дело!


О цэ дiло,мой друг

Цитата: Ninja
Цитата: Ziggy
Арестанту ваши поддержки в интернетах до лампочки. А чай, сахар и курево всегда пригодятся.

какие они нах Арестанты? Они арестованные smile

"кабанчика" вон загнали, на Общее надеюсь тоже уделят. Чифирку заварят с рандоликами, бутик с салом захавают и в люльку smile

"Саня Граф - пахан воров"

Новый облекательный обсериал про жизню трудную,пацанскую.
Серий многа,куй остановишь.

Не позорься,гнида.
Регистрация: 18.03.2018 [жалоба]
#15  styh  Советский Союз (Сегодня, 17:16)
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: pfkegjbl 2
Следующая новость:
Кокорин уронил первое мыло.

И полупокер.


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Ленин встал, развел руками..... Кули делать с дураками..
Регистрация: 27.12.2008 [жалоба]
#14  yutal  г. Санкт-Петербург (Сегодня, 17:16)
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Краснодар»
Да видимо потерпевший расстарался сильно, что больше ни о чем не пишут! Только об этом!
Регистрация: 24.09.2018 [жалоба]
#13  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 17:15)
  • +5
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: pfkegjbl 2
Следующая новость:
Кокорин уронил первое мыло.


смотреть без регистрации и смс..


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#12  kent71  Рим (Сегодня, 17:09)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Задалбали уже с этими отморозками , пишите о футболе ....А по поводу этих упырей надо было раньше думать , сейчас на каждом углу весят камеры . Главное как бы их там не опустили если поподут в нармальную хату и про это напишут интересно....


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Лучше ничего не сказать,чем сказать ничего !!!
Регистрация: 17.07.2015 [жалоба]
#11  ольный Вертер   (Сегодня, 17:09)
  • +1
  •  (7)

Передача в разрез smile Разрез похрустывал...
Регистрация: 12.10.2018 [жалоба]
#10  pfkegjbl 2  Мценск (Сегодня, 17:06)
  • +8
  •  (14)
Болеет за:
«Локомотив»
Следующая новость:
Кокорин уронил первое мыло.


--------------------
Never cared for what they do
Never cared for what they know
But I know (с) Metallica
Регистрация: 3.05.2012 [жалоба]
#9  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 17:03)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Ninja
Цитата: Ziggy
Арестанту ваши поддержки в интернетах до лампочки. А чай, сахар и курево всегда пригодятся.

какие они нах Арестанты? Они арестованные smile

"кабанчика" вон загнали, на Общее надеюсь тоже уделят. Чифирку заварят с рандоликами, бутик с салом захавают и в люльку smile


главное, чтоб Кокорин не попросил сдуру альпеншток и плакат с Бузовой.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#8  Virgil Cane  CSA (Сегодня, 17:02)
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Ливерпуль»
Голевую хоть?


--------------------
96 YNBF
Регистрация: 8.07.2008 [жалоба]
#7  Мимо проходил   (Сегодня, 16:59)
  • +4
  •  (10)

Получил передачу - это в смысле уже играет за ФК "Бутырки"?
Регистрация: 12.10.2018 [жалоба]
#6  Ninja   (Сегодня, 16:59)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Ziggy
Арестанту ваши поддержки в интернетах до лампочки. А чай, сахар и курево всегда пригодятся.

какие они нах Арестанты? Они арестованные smile

"кабанчика" вон загнали, на Общее надеюсь тоже уделят. Чифирку заварят с рандоликами, бутик с салом захавают и в люльку smile
Регистрация: 8.10.2018 [жалоба]
#5  metis  Riga (Сегодня, 16:59)
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Наверно специально посадили что бы было о чём писать. smile


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Обрусевший латыш.
Регистрация: 26.02.2013 [жалоба]
#4  shtorling1  Санкт-петербург (Сегодня, 16:56)
  • +8
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
а реально, нах... нам эти подробности!? дом 3 на rusfootball !!!!!!!
Регистрация: 7.12.2016 [жалоба]
#3  Ziggy  Йошкар-Ола (Сегодня, 16:54)
  • +8
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
От цэ дело! Арестанту ваши поддержки в интернетах до лампочки. А чай, сахар и курево всегда пригодятся.


--------------------
Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008 [жалоба]
#2  Савелий  Россия (Сегодня, 16:53)
  • +7
  •  (7)
online

А по большому уже сходил? Даешь полную хронологию.((
Регистрация: 28.12.2015 [жалоба]
#1  Visio  Санкт-Петербург (Сегодня, 16:52)
  • +7
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Переживал бы за брата раньше когда такие подарки ему делал, которые он не заслужил
Регистрация: 17.05.2015 [жалоба]
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