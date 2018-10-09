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Эдгард Запашный - о поступке Мамаева и Кокорина: это даже не просто позор, а уродство. Два зажравшихся козла

Заслуженный артист России Эдгард Запашный раскритиковал нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, которые после двух драк отправились на два месяца в СИЗО.

"Мамаев и Кокорин! Два зажравшихся козла – мы только стали забывать про их существование, как они решили напомнить о себе, и напомнить самым гнусным способом! Оскорблять человека, который намного старше вас, да ещё и по национальному признаку! А после этого нанести удары сначала стулом, а потом при поддержке целой группы накинуться на него – это даже не просто позор – это уродство!" — написал Запашный.

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Мамаев и Кокорин!!! Два зажравшихся козла : мы только стали забывать про их существование,как они решили напомнить о себе и напомнить самым ГНУСНЫМ способом! Оскорблять человека,который намного старше вас,да ещё и по национальному признаку!!! А после этого нанести удары сначала СТУЛОМ,а потом при поддержке целой группы накинуться на него ЭТО ДАЖЕ НЕ ПРОСТО ПОЗОР - ЭТО УРОДСТВО!!!??? #мамаев#кокорин #зенит#краснодар#драка #намтакойфутболненужен #футболисты #хулиганы#виновныхнаказать#рфс @kokorin9

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Теги: Мамаев Кокорин
Сегодня, 17:05
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#3  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 17:14)
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Болеет за:
«Спартак»
а теперь заслушаем околобогемных пГавозащитников, которые авторитетно расскажут общественности, как Мамаев и Кокорин при помощи мебели защищали свою невинность от озверевшего корейца, попутно спася мир от смертельного ниндзи, коварно прикидывавшегося бульбоводителем.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#2  Nastroenie  Москва (Сегодня, 17:11)
  • -8
  •  (14)
online
Болеет за:
«Спартак»
В Кремле звучат аплодисменты, переходящие в овации...
Регистрация: 2.12.2014 [жалоба]
#1  Мимо проходил   (Сегодня, 17:10)
  • +4
  •  (8)

После отсидки коронная фраза этих двух бакланов – «А ты знаешь, кто мы?» - может иметь уже совсем другой смысл. И далеко не звёздный. Что-то типа: «А ты знаешь, кто я? Да я от звонка до звонка! Да я тюремной баланды сожрал больше, чем ты омаров и смузи» (и порванная тельняшка на груди).
Регистрация: 12.10.2018 [жалоба]
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