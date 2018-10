Эдгард Запашный - о поступке Мамаева и Кокорина: это даже не просто позор, а уродство. Два зажравшихся козла

View this post on Instagram

Мамаев и Кокорин!!! Два зажравшихся козла : мы только стали забывать про их существование,как они решили напомнить о себе и напомнить самым ГНУСНЫМ способом! Оскорблять человека,который намного старше вас,да ещё и по национальному признаку!!! А после этого нанести удары сначала СТУЛОМ,а потом при поддержке целой группы накинуться на него ЭТО ДАЖЕ НЕ ПРОСТО ПОЗОР - ЭТО УРОДСТВО!!!??? #мамаев#кокорин #зенит#краснодар#драка #намтакойфутболненужен #футболисты #хулиганы#виновныхнаказать#рфс @kokorin9