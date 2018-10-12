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Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
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Валерий Рейнгольд: не дай бог столкнуться в темном переулке с Кокориным и Мамаевым. Это подонки, им не место в футболе

Валерий Рейнгольд: не дай бог столкнуться в темном переулке с Кокориным и Мамаевым. Это подонки, им не место в футболе Чемпион СССР в составе «Спартака» Валерий Рейнгольд в интервью Rusfootball.info рассказал, чем ему не понравилась игра сборной России в матче Лиги наций с командой Швеции (0:0), а также поделился мнением по поводу инцидентов с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

- Насколько довольны игрой сборной России в поединке с командой Швеции?

- Впечатления, откровенно говоря, неважные. Футбол по своему качеству был на «троечку». Может быть, маленький плюсик я бы к этой «троечке» добавил. Не более того, - приводит слова Рейнгольда корреспондент Rusfootball.info Виктория Яковлева. - Мне игра абсолютно не понравилась. Сколько уже можно говорить, что футбол красив ударами по воротам, комбинациями, обыгрышами, проходами. Ничего этого не было ни с одной, ни с другой стороны. Но в данный момент я говорю о сборной России. Абсолютно на меня команда впечатления не произвела. Не понял, что на поле делал Черышев. Один раз ударил по воротам, и все. Вялый какой-то, уставший... Ну зачем ты, парень, выходишь играть? Если какое-то недомогание, скажи об этом тренеру — ничего страшного. В основном играли «без ворот». Один раз Кузяев ударил по воротам, и все. Ни о каком качестве футбола говорить здесь нельзя. Да, бегали, конечно, работали, старались. Но еще бы не хватало, чтобы они пешком ходили!

- Чего ждете от предстоящего матча с турками?

- Те футболисты, которых назвал, от них немало в сборной зависит. Да, я еще не назвал Ионова, которого заменили. Будто бы его вообще не было в прошедшем матче. Передняя линия ничего на поле не показала в этой игре. А Дзюба вообще ни разу не ударил по воротам. Можно ли при таком исполнении что-то сделать? Конечно, нет. Что, ждать чуда? Будем его ждать. Я говорю о том, что нам надо повышать мастерство именно в игре, а не в тренировочном процессе — вот о чем.

- К сожалению, все футбольные события на этой неделе затмила история Кокорина и Мамаева. Какое мнение у вас сложилось о произошедшем?

- Я говорю не как бывший спортсмен, а как гражданин: эти люди — подонки, не дай бог, с Кокориныи и Мамаевым встретиться в темном переулке... Им не место в футболе. Мое глубокое убеждение, эти люди должны играть в «зоне» в футбол. В запретной зоне, в тайге — там, ребята, играйте в футбол. Я не судья, не следователь, я просто обыватель, но мне страшно столкнуться с этими людьми где-нибудь в темном переулке. И те люди, которые защищают Кокорина и Мамаева, они, может быть, такие же, как они. Но здесь ни одной зацепки, чтобы

Мамаева и Кокорина простить. Так не поступают мужики. Десять на одного! Во-вторых, уже были истории с Кокориным и Мамаевым — их простили. Но до каких пор можно прощать?! Мы кого осуждаем сейчас? Осуждаем двух граждан, не футболистов в данный момент осуждаем. Мы говорим сейчас о том, а что если бы за этим столом сидел не тот чиновник, а мы и наши родственники, например. И они вдруг подошли бы к нам, и треснули бы по голове стулом или чем-то другим — вот о чем я веду речь. Этих людей надо изолировать. Не только от футбола. Их надо изолировать от общества. И еще: меня поразило интервью Николая Писарева. Он заявил, что вот, мол, надо простить их, что, мол, всякое в жизни бывает. Он говорит, что мы потеряем этих ребят, этих игроков. Каких ребят? Бандитов? А если бы, Коля, они стали бить твоих детей? Ты об этом думал? Не должно быть других мнений, как наказать этих подонков. Не может здесь быть двух точек зрения. Несколько хороших адвокатов их отказались защищать. Это о чем-то говорит.
Теги: Рейнгольд Мамаев Кокорин
Сегодня, 17:08
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#10  truten74   (Сегодня, 18:33)
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online

Цитата: Sernik
Да все нонешние фут болисты , без тормозов , начиная со спортшкол . И наколки , и понты да и без копейки даже в области играть не будешь...так что , пусть отстегнут и дальше играют...

Мамаев и Кокорин всех родственников своих кормят и оплачивают,если их посадят кормушка закроется и нужно будет идти работать,а накуй им это нужно родственникам,вот и защищают своих детей уродов моралльных которых так воспитали в детстве.Пятеро на одного в драке это паскуды а не мужики....
Регистрация: 16.08.2017 [жалоба]
#9  Kolpino2  Санкт-Петербург (Сегодня, 18:31)
  • -3
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Деда бы тоже не мешало изолировать хотя бы от эфира.
Назвать значительную часть интересующихся российским футболом людей подонками, это... статья административная. "Мелкое хулиганство".
И вот еще. Не мешало бы деду объяснить, что до вступления решения суда в законную силу... А не то сам, подонок, небось доносы писал на товарищей по команде.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
#8  Virgil Cane  CSA (Сегодня, 18:09)
  • -1
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online
Болеет за:
«Ливерпуль»
Кокорин-мелкий (поёт в адрес сидящего за соседним столиком Пака): Гангнам стайл! Это Гангнам стайл! Ёёёёё...
Пак (оборачивается к Кокориным со свирепым лицом): Таааак, значит!.. Стоят два стула. На одном - пики точёны, на втором - х*и др0чёны. На какой сам сядешь, на какой Мамаева посадишь?!
Кокорин-мелкий (поёт, но уже тише): Гангнам-стайл... Ёба, Гангнам стайл...
Кокорин-старший: Ээээ... Возьму х*и точёны (встаёт, хватает стул), да срублю пики др0чёны! (убирает стулом Пака)
Пак (из под стола, морщась и потирая ушибленный череп): Х*и - да в руки?!!! Да ты зашкварился, пацан! Песец тебе!
Кокорин-мелкий (танцует, повернувшись лицом к зрителям): Гангнам-стайл! Опа, Гангнам-стайл! Ёёёёёё...

Занавес.


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96 YNBF
Регистрация: 8.07.2008 [жалоба]
#7  Sernik  Балашов (Сегодня, 17:56)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Да все нонешние фут болисты , без тормозов , начиная со спортшкол . И наколки , и понты да и без копейки даже в области играть не будешь...так что , пусть отстегнут и дальше играют...
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
#6  Santi33  СПб (Сегодня, 17:42)
  • -5
  •  (13)

как же без дедана-маразматика...
Регистрация: 23.03.2018 [жалоба]
#5  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Сегодня, 17:41)
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Ба вот и дедушка РЕ, как то припоздал..


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
#4  qbbq12q  Пенза (Сегодня, 17:38)
  • 0
  •  (2)

Он был просто Пак, но никто не знал Как...
Регистрация: 19.06.2018 [жалоба]
#3  yuri  спб (Сегодня, 17:38)
  • -2
  •  (8)
online

Мы и есть все подонки кроме некоторых особо приближенных к богу людей. Да господа, святая инквизиция на пороге. Скоро , не за горами всех не приближенных к богу и четвертуют специальными приборами. Готовимся к смерти, ради добра на Земле., увы.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#2  ЦОДД  Сибирь (Сегодня, 17:15)
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Сибирь»
Слава богу живой дед. Давно не было его слышно.
Регистрация: 21.01.2016 [жалоба]
#1  Bairys  Санкт-Петербург (Сегодня, 17:15)
  • -5
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
ну уже все не актуальная новость, пора форсить другие
Регистрация: 10.09.2012 [жалоба]
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