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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
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Валерий Рейнгольд: не дай бог столкнуться в темном переулке с Кокориным и Мамаевым. Это подонки, им не место в футболе
Чемпион СССР в составе «Спартака» Валерий Рейнгольд в интервью Rusfootball.info рассказал, чем ему не понравилась игра сборной России в матче Лиги наций с командой Швеции (0:0), а также поделился мнением по поводу инцидентов с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
- Насколько довольны игрой сборной России в поединке с командой Швеции?
- Впечатления, откровенно говоря, неважные. Футбол по своему качеству был на «троечку». Может быть, маленький плюсик я бы к этой «троечке» добавил. Не более того, - приводит слова Рейнгольда корреспондент Rusfootball.info Виктория Яковлева. - Мне игра абсолютно не понравилась. Сколько уже можно говорить, что футбол красив ударами по воротам, комбинациями, обыгрышами, проходами. Ничего этого не было ни с одной, ни с другой стороны. Но в данный момент я говорю о сборной России. Абсолютно на меня команда впечатления не произвела. Не понял, что на поле делал Черышев. Один раз ударил по воротам, и все. Вялый какой-то, уставший... Ну зачем ты, парень, выходишь играть? Если какое-то недомогание, скажи об этом тренеру — ничего страшного. В основном играли «без ворот». Один раз Кузяев ударил по воротам, и все. Ни о каком качестве футбола говорить здесь нельзя. Да, бегали, конечно, работали, старались. Но еще бы не хватало, чтобы они пешком ходили!
- Чего ждете от предстоящего матча с турками?
- Те футболисты, которых назвал, от них немало в сборной зависит. Да, я еще не назвал Ионова, которого заменили. Будто бы его вообще не было в прошедшем матче. Передняя линия ничего на поле не показала в этой игре. А Дзюба вообще ни разу не ударил по воротам. Можно ли при таком исполнении что-то сделать? Конечно, нет. Что, ждать чуда? Будем его ждать. Я говорю о том, что нам надо повышать мастерство именно в игре, а не в тренировочном процессе — вот о чем.
- К сожалению, все футбольные события на этой неделе затмила история Кокорина и Мамаева. Какое мнение у вас сложилось о произошедшем?
- Я говорю не как бывший спортсмен, а как гражданин: эти люди — подонки, не дай бог, с Кокориныи и Мамаевым встретиться в темном переулке... Им не место в футболе. Мое глубокое убеждение, эти люди должны играть в «зоне» в футбол. В запретной зоне, в тайге — там, ребята, играйте в футбол. Я не судья, не следователь, я просто обыватель, но мне страшно столкнуться с этими людьми где-нибудь в темном переулке. И те люди, которые защищают Кокорина и Мамаева, они, может быть, такие же, как они. Но здесь ни одной зацепки, чтобы
Мамаева и Кокорина простить. Так не поступают мужики. Десять на одного! Во-вторых, уже были истории с Кокориным и Мамаевым — их простили. Но до каких пор можно прощать?! Мы кого осуждаем сейчас? Осуждаем двух граждан, не футболистов в данный момент осуждаем. Мы говорим сейчас о том, а что если бы за этим столом сидел не тот чиновник, а мы и наши родственники, например. И они вдруг подошли бы к нам, и треснули бы по голове стулом или чем-то другим — вот о чем я веду речь. Этих людей надо изолировать. Не только от футбола. Их надо изолировать от общества. И еще: меня поразило интервью Николая Писарева. Он заявил, что вот, мол, надо простить их, что, мол, всякое в жизни бывает. Он говорит, что мы потеряем этих ребят, этих игроков. Каких ребят? Бандитов? А если бы, Коля, они стали бить твоих детей? Ты об этом думал? Не должно быть других мнений, как наказать этих подонков. Не может здесь быть двух точек зрения. Несколько хороших адвокатов их отказались защищать. Это о чем-то говорит.
- Насколько довольны игрой сборной России в поединке с командой Швеции?
- Впечатления, откровенно говоря, неважные. Футбол по своему качеству был на «троечку». Может быть, маленький плюсик я бы к этой «троечке» добавил. Не более того, - приводит слова Рейнгольда корреспондент Rusfootball.info Виктория Яковлева. - Мне игра абсолютно не понравилась. Сколько уже можно говорить, что футбол красив ударами по воротам, комбинациями, обыгрышами, проходами. Ничего этого не было ни с одной, ни с другой стороны. Но в данный момент я говорю о сборной России. Абсолютно на меня команда впечатления не произвела. Не понял, что на поле делал Черышев. Один раз ударил по воротам, и все. Вялый какой-то, уставший... Ну зачем ты, парень, выходишь играть? Если какое-то недомогание, скажи об этом тренеру — ничего страшного. В основном играли «без ворот». Один раз Кузяев ударил по воротам, и все. Ни о каком качестве футбола говорить здесь нельзя. Да, бегали, конечно, работали, старались. Но еще бы не хватало, чтобы они пешком ходили!
- Чего ждете от предстоящего матча с турками?
- Те футболисты, которых назвал, от них немало в сборной зависит. Да, я еще не назвал Ионова, которого заменили. Будто бы его вообще не было в прошедшем матче. Передняя линия ничего на поле не показала в этой игре. А Дзюба вообще ни разу не ударил по воротам. Можно ли при таком исполнении что-то сделать? Конечно, нет. Что, ждать чуда? Будем его ждать. Я говорю о том, что нам надо повышать мастерство именно в игре, а не в тренировочном процессе — вот о чем.
- К сожалению, все футбольные события на этой неделе затмила история Кокорина и Мамаева. Какое мнение у вас сложилось о произошедшем?
- Я говорю не как бывший спортсмен, а как гражданин: эти люди — подонки, не дай бог, с Кокориныи и Мамаевым встретиться в темном переулке... Им не место в футболе. Мое глубокое убеждение, эти люди должны играть в «зоне» в футбол. В запретной зоне, в тайге — там, ребята, играйте в футбол. Я не судья, не следователь, я просто обыватель, но мне страшно столкнуться с этими людьми где-нибудь в темном переулке. И те люди, которые защищают Кокорина и Мамаева, они, может быть, такие же, как они. Но здесь ни одной зацепки, чтобы
Мамаева и Кокорина простить. Так не поступают мужики. Десять на одного! Во-вторых, уже были истории с Кокориным и Мамаевым — их простили. Но до каких пор можно прощать?! Мы кого осуждаем сейчас? Осуждаем двух граждан, не футболистов в данный момент осуждаем. Мы говорим сейчас о том, а что если бы за этим столом сидел не тот чиновник, а мы и наши родственники, например. И они вдруг подошли бы к нам, и треснули бы по голове стулом или чем-то другим — вот о чем я веду речь. Этих людей надо изолировать. Не только от футбола. Их надо изолировать от общества. И еще: меня поразило интервью Николая Писарева. Он заявил, что вот, мол, надо простить их, что, мол, всякое в жизни бывает. Он говорит, что мы потеряем этих ребят, этих игроков. Каких ребят? Бандитов? А если бы, Коля, они стали бить твоих детей? Ты об этом думал? Не должно быть других мнений, как наказать этих подонков. Не может здесь быть двух точек зрения. Несколько хороших адвокатов их отказались защищать. Это о чем-то говорит.
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