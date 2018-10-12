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Сборная России вылетела в Сочи на матч с Турцией

Сборная России вылетела в Сочи. Там состоится матч Лиги наций со сборной Турции.

Матч Россия - Турция состоится 14 октября и начнется в 19.00 по московскому времени.

Теги: Сборная России Сборная Турции
Сегодня, 17:13
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