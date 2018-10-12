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Далер Кузяев: к матчу с Турцией сборная России будет полностью готова

Полузащитник сборной России Далер Кузяев поделился впечатлениями от матча со Швецией (0:0) в Лиге наций.

"Я уже играл справа в прошлом сезоне достаточно часто, так что все привычно. Больше старался смещаться в центр, как просил главный тренер, пытался помочь команде. Был непростой матч. У Швеции очень мощная и дисциплинированная команда. Но уверен, что к игре против Турции мы будем полностью готовы", - цитирует Кузяева Sport24.
Теги: Кузяев Сборная Турции Сборная России
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