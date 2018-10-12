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Евгений Кузнецов: оставлю мнение о Кокорине и Мамаеве при себе

Нападающий "Кэпиталз" Евгений Кузнецов не стал комментировать инцидент с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.

"Раньше у нас в России так не было, что к прессе прислушиваются, это было больше здесь, в Америке. А сейчас все выходит на другой уровень. Во всем мире медиа имеют власть, нужно аккуратнее быть с этим. Не хотелось бы подливать масла в огонь, и так хватает комментариев, и без моего мнения разберутся. Оставлю свое при себе", - цитирует Кузнецова "Спорт-Экспресс".
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 18:17
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#2  Nastroenie  Москва (Сегодня, 18:30)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Я бы посмотрел на тебя, если бы эти два отморозка со стулом на твоих родственников напали...
Регистрация: 2.12.2014 [жалоба]
#1  CSKA085  Москва (Сегодня, 18:19)
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Болеет за:
ЦСКА
раньше было хуже,просто камер не было)
Регистрация: 20.08.2015 [жалоба]
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