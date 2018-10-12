Валерий Газзаев: Кокорина и Мамаева наказать надо. Но почему все жаждут крови?

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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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20:27
Бывший заключенный: Кокорин и Мамаев в тюрьме точно станут блатными и сразу получат доступ к общаку (7)
Бывший заключенный: Кокорин и Мамаев в тюрьме точно станут блатными и сразу получат доступ к общаку (7)
19:02
Палата РФС по разрешению споров не может определиться с датой заседания по Мамаеву - футболист не может принять в нем участие (2)
Палата РФС по разрешению споров не может определиться с датой заседания по Мамаеву - футболист не может принять в нем участие (2)
17:08
Валерий Рейнгольд: не дай бог столкнуться в темном переулке с Кокориным и Мамаевым. Это подонки, им не место в футболе (17)
Валерий Рейнгольд: не дай бог столкнуться в темном переулке с Кокориным и Мамаевым. Это подонки, им не место в футболе (17)
17:05
Эдгард Запашный - о поступке Мамаева и Кокорина: это даже не просто позор, а уродство. Два зажравшихся козла (6)
Эдгард Запашный - о поступке Мамаева и Кокорина: это даже не просто позор, а уродство. Два зажравшихся козла (6)
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Александр Мостовой: мы еще живем чемпионатом мира, и атмосфера на стадионах все-таки отражается
14:18
"Он мужчина с большой буквы, впредь такого не повторится" - Сослан Гатагов поддержал Кокорина (фото) (17)
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13:44
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12:22
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"Краснодар: окончание посадки" - Владислав Радимов затроллил Мамаева и Кокорина в инстаграме (8)
12:00
Министр спорта Татарстана: планируем в ближайшем будущем сделать обогрев трибун на "Казань-Арене"
Министр спорта Татарстана: планируем в ближайшем будущем сделать обогрев трибун на "Казань-Арене"
11:31
Уткин: Мамаев и Кокорин будут жить в тюремном безделье на мои налоги, отличное наказание! (36)
Уткин: Мамаев и Кокорин будут жить в тюремном безделье на мои налоги, отличное наказание! (36)
11:02
Юрий Газинский: Гранквист сказал, что Швеция должна была выигрывать? Ну он вообще любит пошутить
Юрий Газинский: Гранквист сказал, что Швеция должна была выигрывать? Ну он вообще любит пошутить
10:41
Профсоюз футболистов: контракты Мамаева и Кокорина могут лишь приостановить, но не разорвать (26)
Профсоюз футболистов: контракты Мамаева и Кокорина могут лишь приостановить, но не разорвать (26)
10:32
Эден Азар: я лучший игрок в мире (2)
Эден Азар: я лучший игрок в мире (2)
Валерий Газзаев: Кокорина и Мамаева наказать надо. Но почему все жаждут крови?
Знаменитый тренер Валерий Газзаев высказался на тему скандальной истории с Павлом Мамаевым и Александром Кокориным.
"То, что ведущие футболисты наших ведущих клубов нашего чемпионата, к сожалению попали в криминальные сводки и стали героями скандальной хроники, конечно — это удар по репутации. Я считаю, что та общественность, которая высказывалась, перебрала с жесткостью, их буквально уничтожали. Но спортсмены должны понести справедливое наказание. Читал, некоторые предлагают посадить на 7 лет, все желают крови. До этого нельзя доходить. Я считаю, да, нужно наказать игроков! Четверо или пятеро, кто бил одного конечно это не мужской поступок. Что с ними надо сделать? Для этого есть следствие. Во-первых, надо спокойно, объективно. А не эмоционально подойти к этому и услышать одну и другую сторону. Вот, например, сейчас возникают вопросы, что вроде какая-то перепалка была, а потом уже началось это действие. Я считаю, что есть следственный комитет. Те два дня, когда они пришли и с ними побеседовали, это не тот срок, когда нужно говорить о каких-то решениях. Но то, что к ним применяют статью 213 ч.2, это очень серьезно. Но там есть несколько пунктов… Есть и до семи лет, есть и штраф в размере годового оклада", - цитирует Газзаева "Комсомольская Правда".
"То, что ведущие футболисты наших ведущих клубов нашего чемпионата, к сожалению попали в криминальные сводки и стали героями скандальной хроники, конечно — это удар по репутации. Я считаю, что та общественность, которая высказывалась, перебрала с жесткостью, их буквально уничтожали. Но спортсмены должны понести справедливое наказание. Читал, некоторые предлагают посадить на 7 лет, все желают крови. До этого нельзя доходить. Я считаю, да, нужно наказать игроков! Четверо или пятеро, кто бил одного конечно это не мужской поступок. Что с ними надо сделать? Для этого есть следствие. Во-первых, надо спокойно, объективно. А не эмоционально подойти к этому и услышать одну и другую сторону. Вот, например, сейчас возникают вопросы, что вроде какая-то перепалка была, а потом уже началось это действие. Я считаю, что есть следственный комитет. Те два дня, когда они пришли и с ними побеседовали, это не тот срок, когда нужно говорить о каких-то решениях. Но то, что к ним применяют статью 213 ч.2, это очень серьезно. Но там есть несколько пунктов… Есть и до семи лет, есть и штраф в размере годового оклада", - цитирует Газзаева "Комсомольская Правда".
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