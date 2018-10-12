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Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
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Валерий Газзаев: Кокорина и Мамаева наказать надо. Но почему все жаждут крови?

Знаменитый тренер Валерий Газзаев высказался на тему скандальной истории с Павлом Мамаевым и Александром Кокориным.

"То, что ведущие футболисты наших ведущих клубов нашего чемпионата, к сожалению попали в криминальные сводки и стали героями скандальной хроники, конечно — это удар по репутации. Я считаю, что та общественность, которая высказывалась, перебрала с жесткостью, их буквально уничтожали. Но спортсмены должны понести справедливое наказание. Читал, некоторые предлагают посадить на 7 лет, все желают крови. До этого нельзя доходить. Я считаю, да, нужно наказать игроков! Четверо или пятеро, кто бил одного конечно это не мужской поступок. Что с ними надо сделать? Для этого есть следствие. Во-первых, надо спокойно, объективно. А не эмоционально подойти к этому и услышать одну и другую сторону. Вот, например, сейчас возникают вопросы, что вроде какая-то перепалка была, а потом уже началось это действие. Я считаю, что есть следственный комитет. Те два дня, когда они пришли и с ними побеседовали, это не тот срок, когда нужно говорить о каких-то решениях. Но то, что к ним применяют статью 213 ч.2, это очень серьезно. Но там есть несколько пунктов… Есть и до семи лет, есть и штраф в размере годового оклада", - цитирует Газзаева "Комсомольская Правда".
Теги: Газзаев Кокорин Мамаев
Сегодня, 18:29
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(9)
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#31  студия дускай   (Сегодня, 20:38)
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убавляем убавляем градус нельзя и нам быть как они в то утро пьяными злыми и глупыми наказание должно быть наказанием за проступок а не местью за бесстыдно раздутые околофутбольными ворами зарплаты
Регистрация: 13.08.2018 [жалоба]
#30  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 20:37)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
"бУдут сидеть! я сказал..." expressionless


--------------------
По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#29  Volodia379   (Сегодня, 20:17)
  • 0
  •  (4)

Я вот считаю что надо сделать зону для спортсменов! Ведь есть же ментовская зона! Они бы там и лес валили и спо smirk ртом занимались на професиональном уровне!
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
#28  ольный Вертер   (Сегодня, 20:04)
  • +1
  •  (1)
online

Цитата: Kolpino2
Под какую статью их действия в Монако попали?

Пропаганда гомосексуализма. Статья 6.21 КоАП РФ.
У них вся жизнь - сплошная эта статья
Регистрация: 12.10.2018 [жалоба]
#27  нико  калуга (Сегодня, 20:01)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Все равны перед законом. Но, к сожалению, в нашей стране это правило не выполняется очень часто.Это главная причина того, что народ бурно требует наказания двух уродцев потерявших совесть.
Регистрация: 9.06.2015 [жалоба]
#26  ольный Вертер   (Сегодня, 19:59)
  • +1
  •  (5)
online

Пес - он гуманист. Помнится, суд убедил в том, что не надо наказывать молодого человека, на своем дне рождения устроившего пальбу из охотничьего ружья в поселке и убившего случайного прохожего.
Кстати, стрелял щенок, то есть Газаев-младший. Я же говорю - гуманист пес.
Регистрация: 12.10.2018 [жалоба]
#25  scorpion 69  колпино (Сегодня, 19:58)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
потому что наше долбаное правительство под этот шумок готовит очередную пакость,как пенсионная реформа принятая во время ЧМ втихаря
Регистрация: 3.02.2011 [жалоба]
#24  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 19:54)
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Газзай не хочет даже думать о том, что простого человека за такие художества посадили бы сразу на 5 лет... это, видимо, по его мнению справедливо. А посадить футболиста - это жажда крови и мести... Типичный представитель "феодальных" республик, феодального права. Права знакомств, денег и блата....


--------------------
По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#23  АРА  г.Пермь (Сегодня, 19:47)
  • 0
  •  (4)

Если бы это был Дзюба,однозначно понять и простить,за заслуги перед отечеством,а от этих толку ноль,а гонору через край!
Регистрация: 28.11.2008 [жалоба]
#22  Kolpino2  Санкт-Петербург (Сегодня, 19:27)
  • +1
  •  (7)

Цитата: anatolik189
если бы вашего сына долбанули стулом в кафе или впятером начистили табло на улице сомневаюсь,чтобы Вы их защищали.

Тогда бы Мамаю и Коко зона совсем не улыбалась. Одно дело футбольного тренера, другое дело уважаемая статья - избиение дармоедчика (чиновника).
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
#21  Apant1   (Сегодня, 19:27)
  • 0
  •  (2)

Что значит, откуда жажда крови? А классовая ненависть, общество разделено на сверхбогатых и нищих
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
#20  Туман88   (Сегодня, 19:25)
  • -1
  •  (9)
online

Kytarba,
слу куесос тупоголовый... ты всегда днём кутарба а вечером земфира...?
Цитата: Kytarba
Я в Мор порту,жду.

хотя можешь не отвечать....
Регистрация: 10.04.2018 [жалоба]
#19  Kolpino2  Санкт-Петербург (Сегодня, 19:25)
  • +1
  •  (5)

Цитата: Realist2000
Потому,что это рецидив. За Монако их простили.

Потому что население у нас большей частью безграмотное, хотя и с дипломами все поголовно. Под какую статью их действия в Монако попали? И почему не назвали тех олигархов, что шампусик им под гимн не выносил? Боятся? То-то же.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
#18  ALI BABA  Химки (Сегодня, 19:20)
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Динамо» М
Кто такие профессиональные футболисты?
Это молодые люди,лишенные детства и юности. В детстве и юности,когда их ровестники гуляют и наслаждаются жизнью,они "работают по взрослому"! (у меня был такой одноклассник)
Уже во взрослой жизни,они работают почти 12 месяцев в году . А когда получается отдохнуть, пытаются получить то ,чего были лишены в ранние годы! Наверняка же,слышали истории ,когда взрослый человек воплощал мечты детства?
Наказать безусловно надо,но не помешало бы одновременно,быть не только "прокурорами",но и немножко "адвокатами"!
Так вот, те кто "жаждет крови",просто задумайтесь, как именно наказать!
Мф.7:1 "Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы; и какою мерою мерите, такою и вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему: «дай, я выну сучок из глаза твоего», а вот, в твоем глазе бревно"!
Регистрация: 9.09.2013 [жалоба]
#17  anatolik189  гКлин Московской обл (Сегодня, 19:18)
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Газзаев предлагает вместо крови простенько поставить всех пятерых в угол на пару-тройку часов и отпустить по домам,а также оштрафовать на один миллион рублей.Мамай и Кокоша потратили неделю назад в ресторане два с половиной миллиона рублей!!!Побили посуду при этом.Так что миллион для них это как один раз в буфет сходить.А потом господин Газзаев,не будьте добреньким дядей,ведь если бы вашего сына долбанули стулом в кафе или впятером начистили табло на улице сомневаюсь,чтобы Вы их защищали.
Регистрация: 2.04.2012 [жалоба]
#16  Kytarba  Сочи (Сегодня, 19:11)
  • 0
  •  (12)
Болеет за:
«Химки»
Цитата: Санитар для Кутарбы
Цитата: Kytarba
Цитата: Санитар для Кутарбы
Если бы эти два индивидуума не засветились в свое время в Монако, то реакция на их нынешние деяния была бы намного терпимее. relieved


Монако пля,я твой рот 1бал.Номер моей машины ты знаешь.Я в Мор порту,жду.Гандон.или скажи куда приехать ,давно пора тебя отп1здит.По ТВ не кто не покажет,обещаю

smile Ишак.буду в Сочи- я тебя найду,посмотрим как ты свой рот поимеешь
где ты,туда приеду,где м.разь
я твою маму 1бал,гандон
Регистрация: 17.03.2008 [жалоба]
#15  Санитар для Кутарбы  Гагра (Сегодня, 19:10)
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
«Динамо К»
Цитата: Kytarba
Цитата: Санитар для Кутарбы
Если бы эти два индивидуума не засветились в свое время в Монако, то реакция на их нынешние деяния была бы намного терпимее. relieved


Монако пля,я твой рот 1бал.Номер моей машины ты знаешь.Я в Мор порту,жду.Гандон.или скажи куда приехать ,давно пора тебя отп1здит.По ТВ не кто не покажет,обещаю

smile Ишак.буду в Сочи- я тебя найду,посмотрим как ты свой рот поимеешь
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
#14  Женёка  Дзержинск (Сегодня, 19:09)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Да какой на хрен крови?! Что все придумывают? По мне так никто больно то не хочет чтобы их реально посадили! Просто всех достало что им всё сходило с рук, да к тому же деньги бешеные получали а отдачи не было!
По мне так посидят 2 месяца, потом суд месяц другой, дадут условку и пусть п*здуют на все четыре стороны! Может поумнеют хоть...
Регистрация: 6.05.2009 [жалоба]
#13  Брюзга  Рязань (Сегодня, 19:09)
  • -1
  •  (7)

Пустобрёх.
Регистрация: 6.10.2009 [жалоба]
#12  Realist2000   (Сегодня, 19:05)
  • -2
  •  (8)

Потому,что это рецидив. За Монако их простили. Гонки по городу по встречке тоже простили. Если спустить на тормозах и сейчас,потом вы не остановите последователей.
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
#11  Kytarba  Сочи (Сегодня, 19:03)
  • -8
  •  (8)
Болеет за:
«Химки»
Цитата: Санитар для Кутарбы
Если бы эти два индивидуума не засветились в свое время в Монако, то реакция на их нынешние деяния была бы намного терпимее. relieved


Монако пля,я твой рот 1бал.Номер моей машины ты знаешь.Я в Мор порту,жду.Гандон.или скажи куда приехать ,давно пора тебя отп1здит.По ТВ не кто не покажет,обещаю
Регистрация: 17.03.2008 [жалоба]
#10  ольный Вертер   (Сегодня, 19:02)
  • -2
  •  (4)
online

Собака лает - ветер носит
Регистрация: 12.10.2018 [жалоба]
#9  DimamiD   (Сегодня, 19:00)
  • -2
  •  (6)

потому что звери
Регистрация: 6.04.2017 [жалоба]
#8  Санитар для Кутарбы  Гагра (Сегодня, 18:54)
  • -1
  •  (11)
Болеет за:
«Динамо К»
Если бы эти два индивидуума не засветились в свое время в Монако, то реакция на их нынешние деяния была бы намного терпимее. relieved
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
#7  NeD  Российская Империя (Сегодня, 18:44)
  • +1
  •  (11)

Согласен. Праведное негодование плавно перетекло в неконтролируемый психоз.


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Oderint, dum metuant
Регистрация: 6.03.2009 [жалоба]
#6  Тот Самый   (Сегодня, 18:42)
  • +1
  •  (5)
online

Цитата: Nastroenie
Я бы посмотрел на тебя, если бы эти два отморозка со стулом на твоих родственников напали...

Для тех кто не в курсе,это троллинг со стороны Nastroenie.
Регистрация: 19.07.2018 [жалоба]
#5  Skyline  СПБ (Сегодня, 18:39)
  • 0
  •  (16)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: sssh53
Да объясняется просто. Когда весь народ в основном выживает эти миллионеры устраивают прилюдные разборки между собой. Они уже достали всех потому и крови хочется, что чиновников, что этих ногомячистов

это называется просто. жаба душит.


--------------------
Манчини в отставку
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
#4  sssh53  Москва (Сегодня, 18:38)
  • 0
  •  (14)

Да объясняется просто. Когда весь народ в основном выживает эти миллионеры устраивают прилюдные разборки между собой. Они уже достали всех потому и крови хочется, что чиновников, что этих ногомячистов
Регистрация: 23.09.2008 [жалоба]
#3  ajax101  Москва (Сегодня, 18:37)
  • -5
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
кровь за кровь!
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
#2  zloy   (Сегодня, 18:33)
  • -3
  •  (15)
Болеет за:
«Барселона»
Nastroenie,
а если это бы ли бы твои родственники - кокора и мамай?
Регистрация: 5.09.2016 [жалоба]
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