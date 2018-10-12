Суд арестовал еще одного фигуранта дела Кокорина и Мамаева

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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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20:27
Бывший заключенный: Кокорин и Мамаев в тюрьме точно станут блатными и сразу получат доступ к общаку (7)
Бывший заключенный: Кокорин и Мамаев в тюрьме точно станут блатными и сразу получат доступ к общаку (7)
19:02
Палата РФС по разрешению споров не может определиться с датой заседания по Мамаеву - футболист не может принять в нем участие (2)
Палата РФС по разрешению споров не может определиться с датой заседания по Мамаеву - футболист не может принять в нем участие (2)
17:08
Валерий Рейнгольд: не дай бог столкнуться в темном переулке с Кокориным и Мамаевым. Это подонки, им не место в футболе (17)
Валерий Рейнгольд: не дай бог столкнуться в темном переулке с Кокориным и Мамаевым. Это подонки, им не место в футболе (17)
17:05
Эдгард Запашный - о поступке Мамаева и Кокорина: это даже не просто позор, а уродство. Два зажравшихся козла (6)
Эдгард Запашный - о поступке Мамаева и Кокорина: это даже не просто позор, а уродство. Два зажравшихся козла (6)
16:38
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14:18
"Он мужчина с большой буквы, впредь такого не повторится" - Сослан Гатагов поддержал Кокорина (фото) (17)
"Он мужчина с большой буквы, впредь такого не повторится" - Сослан Гатагов поддержал Кокорина (фото) (17)
13:44
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12:22
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"Краснодар: окончание посадки" - Владислав Радимов затроллил Мамаева и Кокорина в инстаграме (8)
12:00
Министр спорта Татарстана: планируем в ближайшем будущем сделать обогрев трибун на "Казань-Арене"
Министр спорта Татарстана: планируем в ближайшем будущем сделать обогрев трибун на "Казань-Арене"
11:31
Уткин: Мамаев и Кокорин будут жить в тюремном безделье на мои налоги, отличное наказание! (36)
Уткин: Мамаев и Кокорин будут жить в тюремном безделье на мои налоги, отличное наказание! (36)
11:02
Юрий Газинский: Гранквист сказал, что Швеция должна была выигрывать? Ну он вообще любит пошутить
Юрий Газинский: Гранквист сказал, что Швеция должна была выигрывать? Ну он вообще любит пошутить
10:41
Профсоюз футболистов: контракты Мамаева и Кокорина могут лишь приостановить, но не разорвать (26)
Профсоюз футболистов: контракты Мамаева и Кокорина могут лишь приостановить, но не разорвать (26)
10:32
Эден Азар: я лучший игрок в мире (2)
Эден Азар: я лучший игрок в мире (2)
Суд арестовал еще одного фигуранта дела Кокорина и Мамаева
Тверской суд Москвы санкционировал арест четвертого задержанного после драки с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Под стражу заключен Александр Протасовицкий, которому вменяется статья 116 УК РФ (побои).
Накануне 11 октября Мамаев и Кокорин, а также его младший брат были взяты под стражу до 8 декабря. Они подозреваются в нападении на водителя ведущей Первого Канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также на двух чиновников Минпромторга.
РИА Новости
Под стражу заключен Александр Протасовицкий, которому вменяется статья 116 УК РФ (побои).
Накануне 11 октября Мамаев и Кокорин, а также его младший брат были взяты под стражу до 8 декабря. Они подозреваются в нападении на водителя ведущей Первого Канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также на двух чиновников Минпромторга.
РИА Новости
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