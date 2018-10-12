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Суд арестовал еще одного фигуранта дела Кокорина и Мамаева

Тверской суд Москвы санкционировал арест четвертого задержанного после драки с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Под стражу заключен Александр Протасовицкий, которому вменяется статья 116 УК РФ (побои).

Накануне 11 октября Мамаев и Кокорин, а также его младший брат были взяты под стражу до 8 декабря. Они подозреваются в нападении на водителя ведущей Первого Канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также на двух чиновников Минпромторга.

РИА Новости
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 18:42
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(1)
#3  _2  Санкт-Петербург (Сегодня, 19:16)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Lokoflesh
Если не сядут хотя бы лет на 3-4

не сядут
потому что у них хорошая характеристика с работы будет
Регистрация: 27.01.2015 [жалоба]
#2  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 19:14)
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
Побои, хулиганство, бандитизм.
Если не сядут хотя бы лет на 3-4, то это будет плевок всей общественности и футбольной и гражданской.


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Believe LOKO (is reaL)

Бекао шлюxa
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#1  _2  Санкт-Петербург (Сегодня, 19:04)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Надо отдельный сайт уже делать про историю Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Везде только про них говорят и пишут.
Регистрация: 27.01.2015 [жалоба]
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