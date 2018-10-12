Палата РФС по разрешению споров не может определиться с датой заседания по Мамаеву - футболист не может принять в нем участие

В Палате РФС по разрешению споров не могут решить, когда провести заседание по обращению "Краснодара" по поводу расторжения контракта с полузащитником Павлом Мамаевым, так как футболист пока не может принять участие в нем.В четверг, 11 октября Мамаеву по решению Тверского районного суда Москвы выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 8 декабря. Хавбек обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство", ему грозит до семи лет лишения свободы. Из зала суда футболист доставлен в столичное СИЗО №2. Игрок принимал участие в нападениях на Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, и на чиновника Минпромторга Дениса Пака.- Не можем решить, когда проводить заседание по обращению "Краснодара", поскольку ответчик по делу не имеет возможности принять в нем участие, - сказал Березов.- Пока не могу вам это сказать, сейчас мы решаем, каким образом будем рассматривать это дело.