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Палата РФС по разрешению споров не может определиться с датой заседания по Мамаеву - футболист не может принять в нем участие

В Палате РФС по разрешению споров не могут решить, когда провести заседание по обращению "Краснодара" по поводу расторжения контракта с полузащитником Павлом Мамаевым, так как футболист пока не может принять участие в нем.

В четверг, 11 октября Мамаеву по решению Тверского районного суда Москвы выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 8 декабря. Хавбек обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство", ему грозит до семи лет лишения свободы. Из зала суда футболист доставлен в столичное СИЗО №2. Игрок принимал участие в нападениях на Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, и на чиновника Минпромторга Дениса Пака.

- Не можем решить, когда проводить заседание по обращению "Краснодара", поскольку ответчик по делу не имеет возможности принять в нем участие, - сказал Березов.

- То есть, не исключено, что придется ждать до 8 декабря, когда закончится срок содержания Мамаева под стражей?

- Пока не могу вам это сказать, сейчас мы решаем, каким образом будем рассматривать это дело.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Мамаев
Сегодня, 19:02
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#2  ольный Вертер   (Сегодня, 19:20)
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Раньше это никогда не останавливало.
Регистрация: 12.10.2018 [жалоба]
#1  anatolik189  гКлин Московской обл (Сегодня, 19:12)
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Болеет за:
«Спартак»
И чо будет 8 декабря?Его отпустят???Сомневаюсь я,что заключение в СИЗО будет последним этапом для Мамаева.А руководству нашего футбола хочу напомнить,что вовсю катит 21 век!Есть видеосвязь,устройте видеоконференцию,это будет дешевле.
Регистрация: 2.04.2012 [жалоба]
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