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Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
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Антон Миранчук: жизнь - вещь, в которой очень легко оступиться

Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук прокомментировал инцидент с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

"Жизнь — вещь, делая каждый шаг в которой, очень легко оступиться, принять неправильное решение, вовремя что-то не предпринять и… сойти с пути. Как неохотно все обсуждают чьи-то победы и достижения и как сделают всё, чтобы постараться испортить жизнь из-за ошибки..." — написал Миранчук в инстаграме.
Теги: Миранчук Ан. Локомотив
Сегодня, 19:18
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(2)
#6  кочегар  Кубань (Сегодня, 20:30)
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Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Kytarba
Мужик Антон .мужик.и футболист отменный.


никогда не комментировал и не ставил плюсы-минусы тебе. а вот сейчас согласен полностью
Регистрация: 13.04.2008 [жалоба]
#5  pisto   (Сегодня, 20:20)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: бородач
Цитата: Nastroenie
Я бы посмотрел на тебя, если бы эти два отморозка со стулом на твоих родственников напали...


Ты и тебе подобные ,только и можете смотреть и злорадствовать --,как бабы раскудахтались --мужик взял бы другой стул и окуярил обоих --но сидели там не мужики,а просто чинуши и водитель тоже бздун,--взял бы монтирку и куй бы кто подошел --- а не можешь за себя постоять не куя вякать --ноги в руки и до ближайшего отделения полиции - уууби вают...

Ага один простой пожилой мужик против 5 тренированных спортсменов. Это не злорадство это разочарование в людях. Раньше в чем-то даже можно было восхищаться ими, например Мамаев какой гол рабоной забил. А в конце-концов они оказываются мразями. У людей когнитивный диссонанс наступает. Обида!
Регистрация: 15.03.2009 [жалоба]
#4  dobr25  Самарская область (Сегодня, 19:44)
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online
Болеет за:
«Крылья Сов»
«А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать»


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Пока не добьешься желаемого в этом мире, уйти в иной права не имеешь!
Регистрация: 14.07.2010 [жалоба]
#3  бородач  счётная палата (Сегодня, 19:32)
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Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: Nastroenie
Я бы посмотрел на тебя, если бы эти два отморозка со стулом на твоих родственников напали...


Ты и тебе подобные ,только и можете смотреть и злорадствовать --,как бабы раскудахтались --мужик взял бы другой стул и окуярил обоих --но сидели там не мужики,а просто чинуши и водитель тоже бздун,--взял бы монтирку и куй бы кто подошел --- а не можешь за себя постоять не куя вякать --ноги в руки и до ближайшего отделения полиции - уууби вают...


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за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012 [жалоба]
#2  Nastroenie  Москва (Сегодня, 19:26)
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Болеет за:
«Спартак»
Я бы посмотрел на тебя, если бы эти два отморозка со стулом на твоих родственников напали...
Регистрация: 2.12.2014 [жалоба]
#1  Kytarba  Сочи (Сегодня, 19:22)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Химки»
Мужик Антон .мужик.и футболист отменный. Мужиков по кр.мере на этом сайте нет,одни бабы,сленг бабский,грязные языки.Дешевки.Сколько травили Черчесова, Дзюбу,Головина.Смолова,Жиркова,того же Кокорина,ЭтоО,Халка,Диара..да и фамилии перечислять не стоит,чтоб эти великие фамилии как тот же ЭтоО произносили эти п1дар1 с сайта.Жену пля Жиркова склоняли,они пля себя наз.мужиками...не устаю повторять,интересоватся футболом и так ненавидеть футболистов это Российское ноу-хау.Нет я в данном случае не на стороне Кокорина и Мамаева,чтобы Пак и водила не говорили ты физический сильнее их и так мутузит их неправильно мягко говоря,понимаю сиюминутные эмоции и прочее,ну надо быть как то посолиднее в поступках..я осуждаю их,но просто тошнит от толпы этого сайта и не только этого,с каким наслаждением они жаждут крови"
Регистрация: 17.03.2008 [жалоба]
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