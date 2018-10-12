Опрос:

Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Показать все опросы

Новости партнеров

Бывший заключенный: Кокорин и Мамаев в тюрьме точно станут блатными и сразу получат доступ к общаку

Бывший заключенный в российской тюрьме Анатолий рассказал, что ждет форварда "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева.

"У нас были свои команды, и некоторые мужики, кто играл лучше остальных, даже брали себе кликухи с фамилиями футболистов. Например, у нас был свой Месси – он сидел за наркоту и был авторитетом. Любой уступит свою койку нашему футболисту, тем более такому, даже если тот совершил преступление. Конечно, если это не дела, за которые в тюряге становятся изгоями и петушарами.

Тут я за футболистов. Ну помахались кулаками, они же мужики, а не парикмахеры, - отметил экс-заключенный. - В тюрьме они точно станут блатными и сразу получат доступ к общаку, все захотят стать корешами с такими зэками, тем более они отделали дармоедника (чиновника). Это всегда в почете", - цитирует Анатолия 360.
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 20:27
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
7
(2)
#7  Тот Самый   (Сегодня, 20:52)
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: Ninja
Что херню я только что прочитал? Написано явно "козлом" из хозобслуги.

А ты уверен? Прочти еще раз последний абзац.
Регистрация: 19.07.2018 [жалоба]
#6  Ninja   (Сегодня, 20:49)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Что херню я только что прочитал? Написано явно "козлом" из хозобслуги.
Регистрация: 8.10.2018 [жалоба]
#5  casabl   (Сегодня, 20:45)
  • -2
  •  (2)
online

А бывший зк Федя сказал. что если попадут в зону, то петушить их буду непременно.


--------------------
Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015 [жалоба]
#4  Ditrih   (Сегодня, 20:42)
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
после того, как Кокошка палец сосёт после забитого мяча, он точно станет....сосать))))
Регистрация: 1.06.2014 [жалоба]
#3  АБВ  М (Сегодня, 20:39)
  • 0
  •  (4)
online

Ну вот,мнение сведущего человека в тюремных делах! А то,диванные уже "петухами"окрестили их!
Регистрация: 5.08.2015 [жалоба]
#2  Туман88   (Сегодня, 20:31)
  • 0
  •  (2)
online

забыли написать... что к ним скоро подход будет... ну а потом уже общак... всероссийский...
Регистрация: 10.04.2018 [жалоба]
#1  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 20:29)
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Лучше их тюряга точно не сделает...


--------------------
По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.