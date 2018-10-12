Кокорин и Мамаев пожаловались на недосып в "Бутырке"

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Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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20:27
Бывший заключенный: Кокорин и Мамаев в тюрьме точно станут блатными и сразу получат доступ к общаку (7)
Бывший заключенный: Кокорин и Мамаев в тюрьме точно станут блатными и сразу получат доступ к общаку (7)
19:02
Палата РФС по разрешению споров не может определиться с датой заседания по Мамаеву - футболист не может принять в нем участие (2)
Палата РФС по разрешению споров не может определиться с датой заседания по Мамаеву - футболист не может принять в нем участие (2)
17:08
Валерий Рейнгольд: не дай бог столкнуться в темном переулке с Кокориным и Мамаевым. Это подонки, им не место в футболе (17)
Валерий Рейнгольд: не дай бог столкнуться в темном переулке с Кокориным и Мамаевым. Это подонки, им не место в футболе (17)
17:05
Эдгард Запашный - о поступке Мамаева и Кокорина: это даже не просто позор, а уродство. Два зажравшихся козла (6)
Эдгард Запашный - о поступке Мамаева и Кокорина: это даже не просто позор, а уродство. Два зажравшихся козла (6)
16:38
Александр Мостовой: мы еще живем чемпионатом мира, и атмосфера на стадионах все-таки отражается
Александр Мостовой: мы еще живем чемпионатом мира, и атмосфера на стадионах все-таки отражается
14:18
"Он мужчина с большой буквы, впредь такого не повторится" - Сослан Гатагов поддержал Кокорина (фото) (17)
"Он мужчина с большой буквы, впредь такого не повторится" - Сослан Гатагов поддержал Кокорина (фото) (17)
13:44
Игорь Шалимов: добровольный уход в отставку – это настоящая трусость и предательство пацанов! (7)
Игорь Шалимов: добровольный уход в отставку – это настоящая трусость и предательство пацанов! (7)
12:22
"Краснодар: окончание посадки" - Владислав Радимов затроллил Мамаева и Кокорина в инстаграме (8)
"Краснодар: окончание посадки" - Владислав Радимов затроллил Мамаева и Кокорина в инстаграме (8)
12:00
Министр спорта Татарстана: планируем в ближайшем будущем сделать обогрев трибун на "Казань-Арене"
Министр спорта Татарстана: планируем в ближайшем будущем сделать обогрев трибун на "Казань-Арене"
11:31
Уткин: Мамаев и Кокорин будут жить в тюремном безделье на мои налоги, отличное наказание! (36)
Уткин: Мамаев и Кокорин будут жить в тюремном безделье на мои налоги, отличное наказание! (36)
11:02
Юрий Газинский: Гранквист сказал, что Швеция должна была выигрывать? Ну он вообще любит пошутить
Юрий Газинский: Гранквист сказал, что Швеция должна была выигрывать? Ну он вообще любит пошутить
10:41
Профсоюз футболистов: контракты Мамаева и Кокорина могут лишь приостановить, но не разорвать (26)
Профсоюз футболистов: контракты Мамаева и Кокорина могут лишь приостановить, но не разорвать (26)
10:32
Эден Азар: я лучший игрок в мире (2)
Эден Азар: я лучший игрок в мире (2)
Кокорин и Мамаев пожаловались на недосып в "Бутырке"
Нападающий "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев пожаловались на недосып в следственном изоляторе.
Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников прокомментировал условия камер СИЗО, в которых находятся футболисты.
"В целом на условия содержания не жалуются. Единственное, на что жалуются, — что ночью фактически не спали", — заявил Мельников.
Также он рассказал о работе следователей со спортсменами.
"Сейчас их основная задача — выспаться. Раскаиваются в совершенном и сильно переживают из-за произошедшего", — заключил ответственный секретарь ОНК .
"Звезда"
Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников прокомментировал условия камер СИЗО, в которых находятся футболисты.
"В целом на условия содержания не жалуются. Единственное, на что жалуются, — что ночью фактически не спали", — заявил Мельников.
Также он рассказал о работе следователей со спортсменами.
"Сейчас их основная задача — выспаться. Раскаиваются в совершенном и сильно переживают из-за произошедшего", — заключил ответственный секретарь ОНК .
"Звезда"
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