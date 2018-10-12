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Кокорин и Мамаев пожаловались на недосып в "Бутырке"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев пожаловались на недосып в следственном изоляторе.

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников прокомментировал условия камер СИЗО, в которых находятся футболисты.

"В целом на условия содержания не жалуются. Единственное, на что жалуются, — что ночью фактически не спали", — заявил Мельников.

Также он рассказал о работе следователей со спортсменами.

"Сейчас их основная задача — выспаться. Раскаиваются в совершенном и сильно переживают из-за произошедшего", — заключил ответственный секретарь ОНК .

"Звезда"
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 20:04
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#9  yuri  спб (Сегодня, 20:47)
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online

Недосып , недоед , недо... Кот не узнал корешей уже. По фене бакланить научить надо, а чиновничья душа зажила наконец то. Кот однако смотрел иначе на эту справедливость.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#8  spiri   (Сегодня, 20:26)
  • +2
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Болеет за:
«Зенит»
интересно,на какой день им дойдет,что это не шуточки.... flushed


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011 [жалоба]
#7  Volodia379   (Сегодня, 20:21)
  • +4
  •  (6)

В заголовке написано"недосып" я уж подумал что чиферя им недосыпают в кружки даже жалко стало! smiley
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
#6  liasport433   (Сегодня, 20:20)
  • +1
  •  (5)

Они бы в армии поспали... В казарме где 100 портянок после рабочего дня воняющих., мужиков потных, и половину храпаящих ерзая на скипучих краватях... Сразу видно зажрались уроды
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
#5  casabl   (Сегодня, 20:16)
  • -2
  •  (6)
online

Скоро петушить их будут... Вот и тренируются неспать....


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Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015 [жалоба]
#4  Туман88   (Сегодня, 20:15)
  • +1
  •  (5)
online

сашенция... признавайся... тебя опиздюливали табуреткой..?)
Регистрация: 10.04.2018 [жалоба]
#3  ольный Вертер   (Сегодня, 20:12)
  • +1
  •  (3)

Цитата: Туман88
любитель мохнатых сейфов

Граф - он да, волокет в теме
Граф табуреткин
Еще во времена ГУЛАГа в местах лише­ния свободы арестанты выкалывали позор­ные татуировки на груди тех, кто попал в места не столь отдаленные за сексуальные преступления. Примером такого рода татуировки может служить изображение, выколотое в конце 1940-х на груди преступника, осужденного за развратные действия в отношении не­совершеннолетних. Граф Табуреткин - такое погоняло получил этот развратник. Возможно, его так назвали еще и потому, что по во­ровским понятиям «петухов» (а зеки сделали любителя малолеток пассивным педерастом) нельзя бить руками. Их можно лупить только различными предметами, в том чис­ле и табуреткой.
Регистрация: 12.10.2018 [жалоба]
#2  Туман88   (Сегодня, 20:08)
  • 0
  •  (4)
online

ща наш авторитет клавишный пончик... любитель мохнатых сейфов порешает...
Регистрация: 10.04.2018 [жалоба]
#1  ольный Вертер   (Сегодня, 20:06)
  • -3
  •  (9)

Нарасхват голубая гвардия - выспаться не дают. Машка Кокорина и Дунька Мамаева
Регистрация: 12.10.2018 [жалоба]
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