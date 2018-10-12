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Олег Романцев: запрет на легионеров плохо повлиял бы на российских игроков

Бывший главный тренер "Спартака" и сборной России Олег Романцев поделился мнением о лимите на легионеров в Российской Премьер-Лиге.

"У меня нет однозначного ответа на вопрос, нужен ли лимит. Этот вопрос поднимался, когда легионеры начали приезжать. Если запретить легионеров, это будет плохо влиять на российских футболистов. Мы и так теряем много игроков: сколько молодых футболистов пропало, будучи чемпионами Европы по юношам. Так же пропал практически весь мой состав, ставший юношеским чемпионом мира", — сказал Романцев на презентации книги "Правда обо мне и "Спартаке".

"Чемпионат.сом"
Теги: Романцев
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