Олег Романцев: запрет на легионеров плохо повлиял бы на российских игроков

Бывший главный тренер "Спартака" и сборной России Олег Романцев поделился мнением о лимите на легионеров в Российской Премьер-Лиге."У меня нет однозначного ответа на вопрос, нужен ли лимит. Этот вопрос поднимался, когда легионеры начали приезжать. Если запретить легионеров, это будет плохо влиять на российских футболистов. Мы и так теряем много игроков: сколько молодых футболистов пропало, будучи чемпионами Европы по юношам. Так же пропал практически весь мой состав, ставший юношеским чемпионом мира", — сказал Романцев на презентации книги "Правда обо мне и "Спартаке".