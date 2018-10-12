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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Бушманов взялся за голову: «армейская» троица и Бакаев разорвали Македонию. Черчесову пора обратить внимание?
Главный тренер сборной России обозначил новый принцип комплектования состава: молодых игроков он не рассматривает даже как кандидатов. По крайней мере, пока они не проявят себя в молодёжке. В матче против расхлябанной Македонии Фёдор Чалов и его друзья сделали первый шаг.
Знакомые всё лица
Уникальная для российского футбола ситуация сложилась по ходу этого сезона: из-за обнищания клубов и курса на молодёжь в ЦСКА и «Спартаке» почти весь состав команды реально укомплектовать игроками, постоянно играющими в премьер-лиге. Но месяц назад главный тренер Евгений Бушманов подвергся резкой критике, проиграв Сербии с крайне странным составом.
Мелихов, а не Максименко. Мелкадзе, а не Чалов. Из-за чего и кого требуют увольнения тренера молодёжки
Сегодня вопросов к Бушманову было поменьше, но отсутствие в команде Скопинцева, Баринова и Сулейманова никак не объяснить спортивными причинами. Ладно хоть в вызванных тренер разобрался: на этот раз в старте появились Ахметов, Бакаев и Чалов, которые и сделали игру. Хотя против сербов Зелимхан сыграл 16 минут, Фёдор – 0, а Ильзат не попал даже в заявку.
Из 11 игроков старта в представлении нуждался лишь 1: пару Чернову в центре обороны составил Даниил Фомин из «Нижнего Новгорода», причём заявлен он как полузащитник.
Молодые «армейцы» – топчики
Ахметов провёл выдающийся матч с «Реалом» на позиции опорника, но в молодёжной сборной появился на позиции «десятки» и проявил себя блестяще. Ильзат делал всё: разбрасывал мячи по флангам, шёл замыкать передачи, выполнял тончайшие закидушечки. Взаимопонимание с Обляковым и Чаловым чувствовалось. Второй гол в ворота македонцев – просто шедевр, причём подобного рода комбинация была далеко не единственной. Просто здесь пазл сложился до конца.
Итого у Ахметова гол и предголевой пас, у Чалова гол + 2 паса, у Облякова гол + пас. Думается, у Виктора Гончаренко появилась пара идеек нового использования этого трио: Ильзат отлично чувствовал себя под нападающим, Обляков здорово действовал справа. Но пока тренеру ЦСКА приходится оттягивать парней: поскольку у команды есть Влашич, а вот с опорниками и левым латералем сложнее.
«Спартак» прогадал с Бакаевым
После ухода Квинси Промеса вдруг обнаружилось, что «Спартаку» очень не хватает мастеровитых игроков атаки. Часто, но безрезультатно играет Ломовицкий, а вот уже появлявшийся в основе ранее Зелимхан Бакаев был отправлен в аренду в «Арсенал» и сходу стал лидером. Сегодня Бакаев провёл очередной классный матч в Туле.
Конечно, в РПЛ так разгуляться Зелимхану не дают, но свои скоростные и бомбардирские качества он показал в матче с «Ахматом», когда пробежал полполя и забил. Сегодня Бакаев произвёл на македонцев угрожающее впечатление. Ему не было равных в скорости, он бил с любых дистанций, закладывал финты Зидана, ассистировал партнёрам.
Судите сами: первый гол забили после его удара, третий забил он, на пятый Мелкадзе вывел он. И это только скромный поверхностный список достижений Бакаева. Быть может, «Спартак» бы уже забил гол с игры, если бы доверился самому готовому и яркому из своих молодых игроков.
А что там Максименко?
Да хорош Максименко, дважды потащил опасные удары, в том числе выход 1 на 1. Пропустил с последовавшего сразу же за предыдущим выхода 1 на 1 – накосячили опорники Коновалов и Жигулёв. Обидно, что не на ноль, но в этом виноват не Александр.
Что дальше?
Всё сложно. Благодаря гениальным решениям Бушманова шансы на первое место в группе мы потеряли ещё месяц назад, а второго вполне может и не хватить даже для стыковых матчей. В молодёжном Евро примут участие 12 команд, 1 из которых Италия как хозяйка турнира, ещё 9 – как победители групп. Таким образом, через «стыки» добирается всего 2 команды, то есть нужно попасть в четвёрку лучших вторых мест.
Вторую строчку мы можем занять и в результате ничьей с австрийцами в последнем туре, но в таком случае это второе место, видимо, ничего не даст. Нужна только победа, как и сопернику. Встреча с Македонией, конечно, зарядила оптимизмом, но уровень соперника был откровенно слабым. Так что не стоит думать, что в сегодняшнем составе мы месяц назад разнесли бы сербов. Однако в распоряжении Бушманова сейчас лучшее российское молодое поколение за очень долгие годы. Глядишь, Ахметов, Бакаев и Чалов затащат, а к стыкам, может, и Баринов со Скопинцевым подтянутся. Сегодня, кстати, не играл и вызванный в команду Гулиев, даже не попал в запас.
В любом случае, за этих парней надо поболеть – 16 октября, во вторник, в 19.00. Если они справятся и выйдут на Евро, есть ощущение, что там мы статистами не будем.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Фото: Михаил Шапаев © РФС
Знакомые всё лица
Уникальная для российского футбола ситуация сложилась по ходу этого сезона: из-за обнищания клубов и курса на молодёжь в ЦСКА и «Спартаке» почти весь состав команды реально укомплектовать игроками, постоянно играющими в премьер-лиге. Но месяц назад главный тренер Евгений Бушманов подвергся резкой критике, проиграв Сербии с крайне странным составом.
Мелихов, а не Максименко. Мелкадзе, а не Чалов. Из-за чего и кого требуют увольнения тренера молодёжки
Сегодня вопросов к Бушманову было поменьше, но отсутствие в команде Скопинцева, Баринова и Сулейманова никак не объяснить спортивными причинами. Ладно хоть в вызванных тренер разобрался: на этот раз в старте появились Ахметов, Бакаев и Чалов, которые и сделали игру. Хотя против сербов Зелимхан сыграл 16 минут, Фёдор – 0, а Ильзат не попал даже в заявку.
Из 11 игроков старта в представлении нуждался лишь 1: пару Чернову в центре обороны составил Даниил Фомин из «Нижнего Новгорода», причём заявлен он как полузащитник.
Молодые «армейцы» – топчики
Ахметов провёл выдающийся матч с «Реалом» на позиции опорника, но в молодёжной сборной появился на позиции «десятки» и проявил себя блестяще. Ильзат делал всё: разбрасывал мячи по флангам, шёл замыкать передачи, выполнял тончайшие закидушечки. Взаимопонимание с Обляковым и Чаловым чувствовалось. Второй гол в ворота македонцев – просто шедевр, причём подобного рода комбинация была далеко не единственной. Просто здесь пазл сложился до конца.
? Второй гол был забит уже через 4 минуты! Его автор – Федор Чалов! #РоссияМакедония на #МАТЧПРЕМЬЕРhttps://t.co/7AhUqatvSL pic.twitter.com/5xQMVaPia1— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 12, 2018
Итого у Ахметова гол и предголевой пас, у Чалова гол + 2 паса, у Облякова гол + пас. Думается, у Виктора Гончаренко появилась пара идеек нового использования этого трио: Ильзат отлично чувствовал себя под нападающим, Обляков здорово действовал справа. Но пока тренеру ЦСКА приходится оттягивать парней: поскольку у команды есть Влашич, а вот с опорниками и левым латералем сложнее.
«Спартак» прогадал с Бакаевым
После ухода Квинси Промеса вдруг обнаружилось, что «Спартаку» очень не хватает мастеровитых игроков атаки. Часто, но безрезультатно играет Ломовицкий, а вот уже появлявшийся в основе ранее Зелимхан Бакаев был отправлен в аренду в «Арсенал» и сходу стал лидером. Сегодня Бакаев провёл очередной классный матч в Туле.
Конечно, в РПЛ так разгуляться Зелимхану не дают, но свои скоростные и бомбардирские качества он показал в матче с «Ахматом», когда пробежал полполя и забил. Сегодня Бакаев произвёл на македонцев угрожающее впечатление. Ему не было равных в скорости, он бил с любых дистанций, закладывал финты Зидана, ассистировал партнёрам.
Судите сами: первый гол забили после его удара, третий забил он, на пятый Мелкадзе вывел он. И это только скромный поверхностный список достижений Бакаева. Быть может, «Спартак» бы уже забил гол с игры, если бы доверился самому готовому и яркому из своих молодых игроков.
А что там Максименко?
Да хорош Максименко, дважды потащил опасные удары, в том числе выход 1 на 1. Пропустил с последовавшего сразу же за предыдущим выхода 1 на 1 – накосячили опорники Коновалов и Жигулёв. Обидно, что не на ноль, но в этом виноват не Александр.
Что дальше?
Всё сложно. Благодаря гениальным решениям Бушманова шансы на первое место в группе мы потеряли ещё месяц назад, а второго вполне может и не хватить даже для стыковых матчей. В молодёжном Евро примут участие 12 команд, 1 из которых Италия как хозяйка турнира, ещё 9 – как победители групп. Таким образом, через «стыки» добирается всего 2 команды, то есть нужно попасть в четвёрку лучших вторых мест.
Вторую строчку мы можем занять и в результате ничьей с австрийцами в последнем туре, но в таком случае это второе место, видимо, ничего не даст. Нужна только победа, как и сопернику. Встреча с Македонией, конечно, зарядила оптимизмом, но уровень соперника был откровенно слабым. Так что не стоит думать, что в сегодняшнем составе мы месяц назад разнесли бы сербов. Однако в распоряжении Бушманова сейчас лучшее российское молодое поколение за очень долгие годы. Глядишь, Ахметов, Бакаев и Чалов затащат, а к стыкам, может, и Баринов со Скопинцевым подтянутся. Сегодня, кстати, не играл и вызванный в команду Гулиев, даже не попал в запас.
В любом случае, за этих парней надо поболеть – 16 октября, во вторник, в 19.00. Если они справятся и выйдут на Евро, есть ощущение, что там мы статистами не будем.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Фото: Михаил Шапаев © РФС
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