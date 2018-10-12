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Адвокат Стукалова: вынуждена принять поручение на защиту братьев Кокориных

Один из адвокатов нападающего "Зенита" Александра Кокорина Татьяна Стукалова заявила, что вынуждена вести его дело об избиении человек.

"Вынуждена сегодня 12 октября 2018 года в 18:30 принять поручение на защиту братьев Кокориных по абсолютно той же причине, которая ранее препятствовала этому. Так как получается, что порождается противоправная практика по заключению под стражу людей по просьбам неограниченного круга лиц. Я до конца рассчитывала, что под стражу их не возьмут. Избрание меры пресечения в виде содержания под стражей является ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ мерой, избираемой при не возможности применения других мер.

В чем состоит исключительность, надеюсь всем понятно – влияние неопределенной группы лиц позиционирующих себя носителями общественного мнения. Как адвокат вижу необходимость противостояния не ограниченному законом, субъективному усмотрению следствия, в не зависимости от содеянного.Относительно степени виновности или невиновности ребят я не могу высказываться, не изучив материалы уголовного дела в части, доступной мне по закону, в отличие от неопределенной группы лиц",- написала Стукалова в своем Инстаграме.
Теги: Кокорин
Вчера, 22:42
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13
(5)
#13  Alter ego   (Сегодня, 00:07)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Никогда не вступайте в драку с уродами. Им просто нечего терять.Кит Ричардс
Регистрация: 17.05.2017 [жалоба]
#12  dyadenka  Москва (Вчера, 23:59)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Очень сильный адвокат, надеюсь сможет перевести дело в рамки закона, а не ангажированности толпы
Регистрация: 5.11.2010 [жалоба]
#11  Viper  Saint-Petersburg (Вчера, 23:21)
  • +3
  •  (3)

А в Кемерово зато за групповое изнасилование условно дают
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И всем пох


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Друг укажет, на что я способен, враг же научит, как мне поступать.
Регистрация: 8.02.2010 [жалоба]
#10  Санитар для Кутарбы  Гагра (Вчера, 23:19)
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Болеет за:
«Динамо К»
Цитата: filossof
Не знакома с материалами дела, а с решением суда о заключении под стражу не согласна. Типичная адвокатская логика.
Мне кажется, что все защитники Мамаева и Кокорина только и делают, что топят своих подзащитных. Имея деньги, разве нельзя нанять грамотного и умного адвоката? У этой даже проблемы с русским языком.

smile Грамотность и ум адвоката ничего не решают-главное иметь доступ к тому,кому и сколько нужно занести.Поэтому она и ломалась,набивала себе цену.
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
#9  acetophenon  Пискарёвка (Вчера, 23:16)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Идите нахер!
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
#8  Barmaley   (Вчера, 23:06)
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С нетерпением жду когда этой адвокатше наручники наденут во время передачи денег судьям или другим официальным лицам. Хотя сейчас все через онлайн -банк делается. Ну тогда во время передачи банковской карты "нужным" людям. А исключительность как раз в том, что могут влиять на свободе на свидетелей с их баблом. Уже приходили в кафе выкупать видео. Этого что мало? Совсем мозгов нет у людей. Я бы еще и их банковские счета заблокировал на время следствия. А если не можешь высказываться, зачем в СМИ выходишь с заявлениями? А потом удивляются почему народ возмущается. Делай молча свою работу и не выноси провокационные посты в интернет.
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
#7  на и мудрейший  север (Вчера, 23:01)
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Цитата: Mitrich
Все всем понятно?

окуеть ..надо в справочник залезть ..столько новых слов!
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#6  капля никотина  Москва (Вчера, 23:00)
  • +1
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За Коку изначально не стоило так волноваться - это нога кого надо нога. Верней рука. Со стулом
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#5  13iv74  земля (Вчера, 23:00)
  • +4
  •  (6)

Странно,что в данном случае общественное мнение интересует власть,а при принятии пенсионной реформы нет... Когда казаки народ избивают нагайками их не сажают в Сизо почему то
Регистрация: 22.11.2014 [жалоба]
#4  Antip7   (Вчера, 22:59)
  • -3
  •  (5)

Цену набила?
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
#3  filossof  Ставропольский край (Вчера, 22:58)
  • +2
  •  (6)
online

Не знакома с материалами дела, а с решением суда о заключении под стражу не согласна. Типичная адвокатская логика.
Мне кажется, что все защитники Мамаева и Кокорина только и делают, что топят своих подзащитных. Имея деньги, разве нельзя нанять грамотного и умного адвоката? У этой даже проблемы с русским языком.


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"Те, кто носит шоры, пусть помнят, что в комплект входят еще удила и кнут.“- С.Е.Лец
Регистрация: 4.05.2007 [жалоба]
#2  Mitrich  НАША РАША (Вчера, 22:55)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Все всем понятно?


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Что нас не убивает - то нас делает сильней!
Регистрация: 22.07.2007 [жалоба]
#1  RenarTickle  Москва (Вчера, 22:44)
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Вот только таких "адвокатов" ещё не хватало...
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
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