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Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
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Нужно ли отстранять Кокорина и Мамаева от футбола?



 

Правильно, что Кокорина и Мамаева арестовали. 2 месяца в «Бутырке» заставят их задуматься, а отстранять от футбола не надо

Сначала общественность возмущалась хамским поведением футболистов и требовала наказания, а когда оно последовало, заговорила о показухе и переборе. Но автор Rusfootball.info уверен, что 2 месяца в «Бутырке» – благо для этой парочки и их потенциальных последователей.



Все, кто видел сцену с парковки возле стрип-клуба, не могут не признавать, что компашка заслужила наказание. Люди боялись, что дело спустят на тормозах и ребятам всё сойдёт с рук. Не спустили и не сошло – оказалось, перегнули, незаконно. Но давайте разберёмся, а что есть «наказание» для Кокорина и Мамаева?

О залоге и говорить нечего. Подписка о невыезде и домашний арест, конечно, ограничили бы их свободу, помешали бы заниматься профессиональной деятельностью, но в целом не выдернули бы из зоны комфорта. Может, это я такой домосед, но мне кажется, что в жилищах Кокорина и Мамаева я бы смог провести пару месяцев без особых угрызений.

В «Бутырке» Кокорин и Мамаев тоже вряд ли будут сильно страдать. И всё-таки это новая, чуждая и некомфортная среда для людей, которые били татухи и скорбили по Деду Хасану, тусуясь в Майами и фоткаясь в частных самолётах.

Вчера все федеральные каналы обращали внимание на то, как менялось настроение Кокорина по ходу пребывания в полиции. Евгений Ловчев считает, что только на судебном заседании, когда дело запахло жареным, Саша, ещё и не опоздавший на допросы, что-то понял. За 2 месяца поймёт ещё лучше.

Возможно, поймёт не он один. Обнаглевших мажоров с бабками и хамоватостью у нас навалом, а реально лишают свободы их не так часто. И это для Кокорина с Мамаевым подписку и домашний арест можно считать наказанием, потому что они не смогут играть в футбол, а для богатых бездельников типа Кирилла Кокорина это вообще ничто. Ну, покатаются на гироскутере по особняку. Так что ребята не абсолютно бесполезны, они могут служить в качестве плохого примера.

Василий Уткин вот считает, что кто-то может не повторить их судьбу не из-за страха перед тюрьмой, а от стыда перед общественностью, но вряд ли таким людям есть до этого дело, в отличие от страха перед тюрьмой. Также комментатор уверен, что расплачиваться они должны благополучием, а не проедать наши налоги в тюрьме. Но разве они почувствуют оплату всевозможных штрафов и лечения?

Люди недовольны, что у нас есть 2 режима правосудия – «отмазка» и «показательная порка». Говорят, что другие на их месте арестованы бы не были, никто бы и разбираться не стал. Ну а что в этом хорошего? Можно врезать человеку стулом, можно избивать человека толпой, а через пару дней просто продолжить жить своей жизнью? Почему надо равняться на этот стандарт?

Арест Кокорина и Мамаева – по сути не мера пресечения, а именно наказание для них. И если это перебор, то пусть он компенсирует отсутствие других наказаний.

Правильно, что Кокорина и Мамаева арестовали. 2 месяца в «Бутырке» заставят их задуматься, а отстранять от футбола не надо


Конечно, только условный срок. И без отстранений от футбола. Ведь отстранение-то уже произошло, тренироваться с командами парни смогут только через 3 месяца, а Мамаеву команду надо будет ещё и найти. Занятно, что в «Краснодаре» даже обсуждать ничего не стали, а в «Зените», напротив, склоняются в сторону футболиста. Вынужденный переезд в «Урал» тоже можно будет считать наказанием от футбола, которого так требует Александр Шмурнов. Из-за его твита многие хотят, чтобы Кокорин с Мамаевым побыстрее вернулись на поле.



Футбольные люди говорят громкие слова о предательстве игры, но Кокорин с Мамаевым нарушили закон, перед законом они и отвечают. Испорченная репутация, расторгнутый контракт Мамаева, штрафы, отсидка в СИЗО – этого достаточно, чтобы задуматься и измениться. Выступающих за наказание, за арест обвиняют в том, что мы (черти, согласно терминологии отца Мамаева) жаждем крови, хотим втоптать их в грязь, испортить жизнь и карьеру. Я – нет. Я хочу, чтобы они понесли реальное наказание и почувствовали его, чтобы до них что-то дошло и чтобы кто-то поумнел, глядя на них. Не понять и простить, не сгноить и размазать. Везде нужна золотая середина и, по-моему, она была найдена.

Роман Гуськов, Rusfootball.info

Фото: РИА Новости
Теги: Кокорин Мамаев Зенит Краснодар
Вчера, 23:24
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4
(1)
#4  бородач  счётная палата (Вчера, 23:36)
  • -1
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online
Болеет за:
«Динамо» М
Шмурнов о каких мальчишках ты говоришь?Ты кого из себя возомнил ? Мания величия тебя преследует-- не подпускать к микрофону и на терапию в психушку...


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за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012 [жалоба]
#3  Чорный Властелин Мира  Moscow (Вчера, 23:35)
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Болеет за:
«Спартак»
А причем тут футбол?? Они же не на футбольном поле резвились, а в свободное от работы время. Какое отношение к этому имеют РФС и клубы? Никакого. Так что наказание, в данном случае, должно быть не футбольное. Другое дело - насколько суровое? По-моему года три условно - вполне достаточно. Если после этого мозги на место не встанут и такая херня повторится - тогда можно и закрывать ребят.
Регистрация: 22.11.2015 [жалоба]
#2  diego milito 22   (Вчера, 23:35)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
либо этих зверьков отстранят

Спросят с тебя Шмурнов, за эти слова.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#1  Skyline  СПБ (Вчера, 23:25)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
шмурнов может прямо сейчас уходить. футбол от этого только выиграет


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Манчини в отставку
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
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