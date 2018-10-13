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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Евгений Дзичковский: надо ли закрывать Кокорина и Мамаева? А зачем закрывают за плакаты на митингах? Такова система
Известный журналист Евгений Дзичковский в своем фэйсбуке высказался о ситуации с Павлом Мамаевым и Александром Кокориным, которые на два месяца помещены в СИЗО.
"Когда добычу выгнали на стрелков и завалили, в охотниках проявилась то ли жалость, то ли тяга к справедливости. Надо ли закрывать сейчас Кокорина и Мамаева? Они ж не сбегут. Больше не ударят (в ближайшее время). Они почти безопасны, зачем?
Вопрос развернут иначе, на мой взгляд. Зачем закрывают за плакаты на митингах? За пение в храме? За все, что не связано с увечьями и насилием? Такова система. Она бессистемна. Управляема либо вручную, либо вовсе неуправляема, расхристана и хаотична. К и М в полной мере пользовались минусами (для них плюсами) этой системы. Хотели выкупить видео у кафе. Когда били, в глубине души были уверены, что сойдет с рук. Не шли с повинной, пока не начался гон.
Они жили внутри системы, были ее продуктами в очень существенной степени. А теперь попали в жернова этой системы. Она поступила с ними так же, в чем-то подменив истинную справедливость мнимой и показной. Плюсы обернулись минусами. Не вижу ничего нелогичного или достойного жалости. Стоит вести речь о кошмарном устройстве системы, только это будет отдельная тема, не про К и М. Вот и все", – написал Дзичковский в фэйсбуке.
"Когда добычу выгнали на стрелков и завалили, в охотниках проявилась то ли жалость, то ли тяга к справедливости. Надо ли закрывать сейчас Кокорина и Мамаева? Они ж не сбегут. Больше не ударят (в ближайшее время). Они почти безопасны, зачем?
Вопрос развернут иначе, на мой взгляд. Зачем закрывают за плакаты на митингах? За пение в храме? За все, что не связано с увечьями и насилием? Такова система. Она бессистемна. Управляема либо вручную, либо вовсе неуправляема, расхристана и хаотична. К и М в полной мере пользовались минусами (для них плюсами) этой системы. Хотели выкупить видео у кафе. Когда били, в глубине души были уверены, что сойдет с рук. Не шли с повинной, пока не начался гон.
Они жили внутри системы, были ее продуктами в очень существенной степени. А теперь попали в жернова этой системы. Она поступила с ними так же, в чем-то подменив истинную справедливость мнимой и показной. Плюсы обернулись минусами. Не вижу ничего нелогичного или достойного жалости. Стоит вести речь о кошмарном устройстве системы, только это будет отдельная тема, не про К и М. Вот и все", – написал Дзичковский в фэйсбуке.
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