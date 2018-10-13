Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Показать все опросы

Новости партнеров

РФС планирует задействовать все стадионы ЧМ-2018 для игр первой сборной России

Все стадионы, построенные специально для чемпионата мира по футболу 2018 года, будут задействованы для игр первой сборной России. Об этом ТАСС заявил вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Анохин.

Чемпионат мира прошел с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.

"По всей стране построены современные стадионы к чемпионату мира, поэтому мы будем развивать региональный футбол, поездим по всем городам чемпионата мира. Хочу отметить, что везде, куда приезжает сборная, собираются аншлаги, это очень радует. Футбол в стране жив и развивается", - заявил Анохин.

После завершения чемпионата мира российская команда провела товарищеский матч против команды Чехии (5:1) в Ростове-на-Дону и сыграла со шведами в рамках Лиги наций в Калининграде (0:0). 14 октября в Сочи пройдет матч третьего тура Лиги наций между сборными России и Турции.
Теги: Анохин
Сегодня, 00:37
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.