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Владимир Волков: стратегию развития футбола в Мордовии разработают до конца года

Власти Мордовии до конца этого года планируют разработать стратегию развития футбола в республике на период до 2030 года. Об этом ТАСС сообщил глава региона Владимир Волков в кулуарах агропромышленной выставки "Золотая осень".

"Разработка стратегии будет завершена до конца текущего года. Она сейчас разрабатывается, прежде всего в нее войдет развитие детского футбола, массового футбола, детская футбольная школа, которая сейчас есть, но она будет в совершенно другом режиме работать, уже учитывая наработки, которые у нас есть в связи с проведением чемпионата мира", - сказал он.

Волков отметил, что в настоящее время трудно определить объем средств, необходимых для реализации стратегии. "По объему инвестиций очень трудно сказать. Во-первых, очень много инвестиций уже вложено, есть основная футбольная арена, в которую вложено 17 млрд рублей инвестиций. Есть стадион "Старт", там четыре поля, но по всем стандартам подготовки, есть базы команд, несколько футбольных полей с искусственным покрытием в Саранске", - добавил он.
Сегодня, 01:07
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