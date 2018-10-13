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Евгений Бушманов: шансы на выход в финальную стадию чемпионата Европы полностью в наших руках

Главный тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов подвел итоги квалификационного матча чемпионата Европы U21 с Македонией (5:1).

"У нас всегда принимают участие сильнейшие игроки. Чалов, Ахметов — сегодня этот состав был оптимален.

Максименко сыграл уверено, были опасные моменты, даже перед голом, но он выручил. Обидно, что пропустил, но все хорошо.

Шансы на выход полностью в наших руках", - цитирует Бушманова Sport24.
Теги: Бушманов
Сегодня, 01:19
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#1  yuriykramen   (Сегодня, 01:33)
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