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Александр Коломейцев перенес операцию на суставе

Полузащитник "Локомотива" Александр Коломейцев в Мадриде перенес артроскопическую операцию на одном из суставов.

В ближайшее время 29-летний футболист вернется в Москву и продолжит восстановление.

Теги: Коломейцев Локомотив
Сегодня, 01:43
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