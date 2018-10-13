Александр Коломейцев перенес операцию на суставе

? Нашему полузащитнику Александру Коломейцеву в Мадриде выполнено артроскопическое вмешательство на одном из суставов. Операция прошла успешно, и уже в ближайшее время он вернётся в Москву, чтобы продолжить восстановление в медицинском центре команды.

Саша, ждём тебя в игре! pic.twitter.com/ons5arctN3