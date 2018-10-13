Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Показать все опросы

Новости партнеров

Александр Емельяненко посоветовал как вести себя в тюрьме Кокорину и Мамаеву

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко, имеющий опыт нахождения в СИЗО, дал несколько советов Александру Кокорину и Павлу Мамаеву о том, как себя следует вести в следственном изоляторе.

"Условия для простой спокойной жизни и переосмысления там все созданы. В СИЗО есть всё, что дозволено российским законодательством: все условия, все благополучия. Никаких ужасов, о которых пишут СМИ, там нет. Людям, далёким от бутырских стен, не стоит читать про это.

Никаких проблем у футболистов возникнуть не должно. Им нужно влиться в коллектив. Попадая туда, надо понимать, что все равны – на "Мерседесе" за тобой никто не приедет, чтобы на тренировку отвезти. Есть такие вещи, куда не надо лезть – туда не надо. А так все равны – коллектив. И объяснят, и подскажут, и помогут. Один про другого никогда не забывает. Всё у них будет хорошо. Не переживайте", – сказал Емельяненко.

Sport24
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 08:39
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(2)
#2  foxship  Стая бандерлогов (Сегодня, 10:03)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Lord_Vik
Ну теперь каждый молодой футболист захочет испытать романтику бутырки.

smile


--------------------
Я один из них.
Регистрация: 4.09.2009 [жалоба]
#1  Lord_Vik  Москва (Сегодня, 08:58)
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Ну теперь каждый молодой футболист захочет испытать романтику бутырки.
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.