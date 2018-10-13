Александр Мостовой: неужели в России нет своих хороших вратарей?

Экс-полузащитник "Спартака" Александр Мостовой прокомментировал результат матча 3-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА с участием сборных России и Швеции (0:0)."Набрали одно очко. Ситуация в таблице положительная. Даже если следующую игру с турками сыграем вничью, ничего страшного не произойдёт. Останемся на первом месте. Я считаю, нормально заработанное очко.Как бы я оценил игру Гилерме? Не пропустил, хотя понятно, что вратарь не один защищается. Игра в актив пошла. Другое дело, что я всегда говорю: у нас есть свои нормальные ребята, которые могут и в воротах играть, и в поле. Неужели в такой большой стране мы не можем найти своих вратарей? За последние два года появилось много молодых хороших ребят, которые могут стоять", — сказал Мостовой.Россия, набрав 4 очка, лидирует в турнирной таблице группы 2 лиги B, Швеция занимает последнее место с одним очком.