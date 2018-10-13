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Александр Мостовой: неужели в России нет своих хороших вратарей?

Экс-полузащитник "Спартака" Александр Мостовой прокомментировал результат матча 3-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА с участием сборных России и Швеции (0:0).

"Набрали одно очко. Ситуация в таблице положительная. Даже если следующую игру с турками сыграем вничью, ничего страшного не произойдёт. Останемся на первом месте. Я считаю, нормально заработанное очко.

Как бы я оценил игру Гилерме? Не пропустил, хотя понятно, что вратарь не один защищается. Игра в актив пошла. Другое дело, что я всегда говорю: у нас есть свои нормальные ребята, которые могут и в воротах играть, и в поле. Неужели в такой большой стране мы не можем найти своих вратарей? За последние два года появилось много молодых хороших ребят, которые могут стоять", — сказал Мостовой.

Россия, набрав 4 очка, лидирует в турнирной таблице группы 2 лиги B, Швеция занимает последнее место с одним очком.

"Спорт день за днем"
Теги: Мостовой Гильерме Сборная России Сборная Швеции
Сегодня, 08:49
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#10  Смотрящий  Москва (Сегодня, 11:25)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Prokurator
Гильерме вообще не нужен, согласен. Легионер-вратарь - это позор русской и советской футбольной школы.

Это не позор, это стечение обстоятельств.
Когда Лунёв и Селихов будут здоровы, Гильерме и Шунин уступят им место в сборной.


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
#9  Prokurator  Столица империи (Сегодня, 11:16)
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online

Гильерме вообще не нужен, согласен. Легионер-вратарь - это позор русской и советской футбольной школы.


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Сталинец надо, Сталинец!! (с)
Регистрация: 3.04.2010 [жалоба]
#8  yuri  спб (Сегодня, 10:29)
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online

Цитата: suvirinimas
Мне очень жаль тебя Мостовой.

Со своей жалостью сэр, можете с зеркалом разговаривать. Вот , господа, что за люди пошли, начитавшиеся до обеда газет. Мир не перевернется и Луна не упадет, как бы цивилизация ни старалась.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#7  suvirinimas   (Сегодня, 10:24)
  • +1
  •  (5)

Во-первых ты Мостовой пока не тренер сборной, поэтому молчал бы. А когда станешь им, то и будешь набирать своих отечественных. Во-вторых ты Мостовой истинный расист, поэтому вызываешь у меня отвращение. И в третьих весь цивилизованный мир уже пошел по пути натурализации игроков, только у тебя, недолекого ума человека, это вызывает удивление и непонимание. Мне очень жаль тебя Мостовой.
Регистрация: 9.02.2014 [жалоба]
#6  sergey3709   (Сегодня, 09:51)
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  •  (2)

Беленов
Регистрация: 26.01.2017 [жалоба]
#5  cska1971  Москва (Сегодня, 09:46)
  • +4
  •  (4)

Realist2000,
У Вас есть вопросы по Марио?
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
#4  yuri  спб (Сегодня, 09:32)
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online

Интернационализм и космополитизм, сэры . кот считает разновидностью фашизма. Брысь сказал лысый череп ему. Цивилизация катится к плинтусу подумавши слегка рявкнул кот на усача, словно эти усы признак мужчины. -Ловите гада, у глянцевой головы пошли на лице пятна.Кот раскачивался на люстре как на качелях. Во- куй тебе а не сборная.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#3  Kostik   (Сегодня, 09:23)
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Да это чудо,что бразилец не привёз,а так все верно,остаётся только негров добавить
Регистрация: 20.03.2008 [жалоба]
#2  СуперШтангист   (Сегодня, 09:18)
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Терек»
Гульермо - дрезинщик, только поэтому его не стоит брать в сборную.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#1  Realist2000   (Сегодня, 09:05)
  • -2
  •  (4)

То же касается и остальных "натурализованных".
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
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