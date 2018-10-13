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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Федор Чалов: у Бушманова нет ко мне никакого предвзятого отношения
Нападающий молодежной сборной России Федор Чалов прокомментировал победу в матче квалификационного раунда чемпионата Европы-2019 с командой Македонии (5:1).
"Македония не удивила. Мы играли от себя и у нас многое получалось. Контролировали мяч. Ошиблись только во втором тайме, пропустили. Но ничего страшного.
Бушманов ничего не говорил мне лично. Никакого предвзятого отношения ко мне нет.
На нас не давит необходимость побеждать в Австрии, будем выходить и играть только на победу", – сказал Чалов.
Sport24
"Македония не удивила. Мы играли от себя и у нас многое получалось. Контролировали мяч. Ошиблись только во втором тайме, пропустили. Но ничего страшного.
Бушманов ничего не говорил мне лично. Никакого предвзятого отношения ко мне нет.
На нас не давит необходимость побеждать в Австрии, будем выходить и играть только на победу", – сказал Чалов.
Sport24
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