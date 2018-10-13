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Федор Чалов: у Бушманова нет ко мне никакого предвзятого отношения

Нападающий молодежной сборной России Федор Чалов прокомментировал победу в матче квалификационного раунда чемпионата Европы-2019 с командой Македонии (5:1).

"Македония не удивила. Мы играли от себя и у нас многое получалось. Контролировали мяч. Ошиблись только во втором тайме, пропустили. Но ничего страшного.

Бушманов ничего не говорил мне лично. Никакого предвзятого отношения ко мне нет.

На нас не давит необходимость побеждать в Австрии, будем выходить и играть только на победу", – сказал Чалов.

Sport24
Теги: Чалов Бушманов
Сегодня, 09:07
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