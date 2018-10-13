Федор Чалов: у Бушманова нет ко мне никакого предвзятого отношения

Нападающий молодежной сборной России Федор Чалов прокомментировал победу в матче квалификационного раунда чемпионата Европы-2019 с командой Македонии (5:1)."Македония не удивила. Мы играли от себя и у нас многое получалось. Контролировали мяч. Ошиблись только во втором тайме, пропустили. Но ничего страшного.Бушманов ничего не говорил мне лично. Никакого предвзятого отношения ко мне нет.На нас не давит необходимость побеждать в Австрии, будем выходить и играть только на победу", – сказал Чалов.