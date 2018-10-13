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Российский пловец: обидно, что в новостях все внимание уделяется не победам на юношеской Олимпиаде, а хулиганству

Российский пловец Климент Колесников прокомментировал инцидент с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.

"Очень обидно, что в новостях все внимание уделяется не победам на юношеской Олимпиаде, а хулиганству Кокорина и Мамаева. Правда обидно! Что тут сказать. Такой вот футбол…

Слышал об этой ситуации. Балбесы! Не могу ничего о них сказать. Да и не хочу. Такое поведение – низкое. Особенно со стороны спортсменов", – сказал Колесников.

СЭ
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 09:47
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(2)
#5  Nastroenie  Москва (Сегодня, 10:40)
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Я бы посмотрел на тебя, если бы эти два отморозка со стулом на твоих родственников напали...
Регистрация: 2.12.2014 [жалоба]
#4  Realist2000   (Сегодня, 10:20)
  • +1
  •  (5)

Абсолютно прав!
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
#3  yuri  спб (Сегодня, 10:13)
  • +1
  •  (3)
online

Правда обидно! Что тут сказать. Такой вот футбол…

Обидно им видите ли. Пока страной управляют коррупционные чинуши, за вас никто болеть и не собирается. Кто умный , тот поймет о чем кот трындит.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#2  foxship  Стая бандерлогов (Сегодня, 10:01)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Быть знаменитым некрасиво.
Не это подымает ввысь.

(с) Борис Пастернак.


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Я один из них.
Регистрация: 4.09.2009 [жалоба]
#1  студия дускай   (Сегодня, 09:57)
  • +2
  •  (4)

... и вот такие фашиствующие заслуженнные мастера спорта страны
Регистрация: 13.08.2018 [жалоба]
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