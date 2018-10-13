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Константин Генич о Кокорине и Мамаеве: очень обидно за ребят

Известный футбольный комментатор Константин Генич поделился мнением о ситуации с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.

"Если отбросить все эмоции вокруг Кокорина и Мамаева, то я не понимаю, чем страна может быть удовлетворена. Если посмотреть эфиры федеральных каналов, посвятивших достаточное время этой теме, то тональность слишком однообразна. Порой те, кто высказывается на тему Кокорина и Мамаева, вообще не знают этих людей.

Возможно, нужно было ограничиться дисквалификацией или штрафом каким-то. И в соцсетях тоже пишут, чтобы спортивные журналисты высказались, чтобы их поставили на место. Но они уже и так хлебнули, все это прекрасно понимают.

Прежде чем бросать стрелу в человека, который попал в такую ситуацию, лучше не зарекаться. Ведь говорят, что от тюрьмы и от сумы не зарекайся, поэтому мне очень обидно за ребят", - сказал Генич.

Телеканал 360
Теги: Кокорин Мамаев Генич
Сегодня, 10:17
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#5  Barmaley   (Сегодня, 10:59)
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online

Выбили зуб человеку, другому нос сломали и по куй мне какие они по жизни хорошие. А не хочет Генич побывать в шкуре пострадавших. Они трудоспособность потеряли, им семьи надо кормить тоже. Предлагаю очередной раз пожизненные алименты пострадавшим и пусть дальше мячик пинают до следующей драки. А потом обижаемся на ВАДА и Баха. Где ваши россиийские допнг-офицеры РУСАДА? Вас восстановили в правах. Берите анализы и выносите решение по эти выродкам. Чой-то очень быстро мутько рванул в офис РФС конракты читать т отмаз готовить. А он на секундочку виице-премьер по ЖКХ.
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
#4  Lord_Vik  Москва (Сегодня, 10:58)
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Болеет за:
«Спартак»
Генич, иди накуй подстилка бомжовая.
От чего не зарекаться?
От того, чтоб стулом не ебн.уть чувака за соседним столом?
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
#3  gesha978  Москва (Сегодня, 10:52)
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
т.е. если я с друзьями отоварю какого-нибудь товарища по пьяни, то достаточно будет меня пожурить на работе и лишить премии? идиот!!!
Регистрация: 8.11.2013 [жалоба]
#2  spiri   (Сегодня, 10:40)
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
ога,давай отмазывай козлов..."честный репортер",мля!!!


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011 [жалоба]
#1  Nastroenie  Москва (Сегодня, 10:38)
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  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Я бы посмотрел на тебя, если бы эти два отморозка со стулом на твоих родственников напали...
Регистрация: 2.12.2014 [жалоба]
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