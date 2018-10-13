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Сослан Джанаев приступил к тренировкам с "Рубином"

Голкипер "Рубина" Сослан Джанаев восстановился от травмы и приступил к тренировкам с командой, сообщает пресс-служба казанского клуба.

Напомним, 31-летний футболист получил повреждение плеча в конце августа, после чего проходил лечение в Германии.

Сослан принял участие в четырёх матчах за казанцев в этом сезоне, пропустив четыре гола и совершив шесть сейвов.
Теги: Рубин Джанаев
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