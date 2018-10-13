Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Показать все опросы

Новости партнеров

"Жуткая гопота, других слов у меня нет" - депутат госдумы раскритиковал Мамаева и Кокорина

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Михаил Старшинов прокомментировал скандальную ситуацию вокруг Александра Кокорина и Павла Мамаева.

"Жуткая гопота, других слов у меня нет. Просто отвратительно это всё видеть и слышать. Даже не знаю, что к этому ещё можно добавить.

Это смесь головокружения от успеха, ощущения вседозволенности и отсутствия воспитания", - сказал Старшинов.

Напомним, 11 октября Кокорин и Мамаев были взяты под стражу до 8 декабря, в связи с нападением на двух человек.

Россия 24
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 11:32
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
8
(5)
#8  foxship  Стая бандерлогов (Сегодня, 13:15)
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Гопота... Оно, конечно, да. А вы, господин Старшинов, посмотрите в свой зал внимательно. Кого только вы там не увидите. Один Жириновский чего стоит. Правда, справедливости ради, надо признать, что по поводу этих двоих он высказался вполне адекватно.


--------------------
Я один из них.
Регистрация: 4.09.2009 [жалоба]
#7  бородач  счётная палата (Сегодня, 12:47)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: Lord_Vik
Вь.е.бали бы вам стулом по еъбалу, посмотрел бы на вас.


Да что ж ты за мужик,если стула боишься ? ну ладно на нож пойти ,тут навык нужен и подготовка--или ты баба или тебя бабушка и мамулька воспитывали.... тебе срочно нужно посетить сельскую дискотеку..

Цитата: avnik
Спорт, МВД и Космос....


Вот такие вот бояре нынче и издают законы --и швец и жнец и на дуде игрец и везде и никуя толком ничего не умеет как блоха с яйца на яйцо пропрыгал и учит всех жизни --куй лысый..


--------------------
за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012 [жалоба]
#6  yuri  спб (Сегодня, 12:30)
  • +2
  •  (4)

Цитата: Lord_Vik
Вь.е.бали бы вам стулом по еъбалу, посмотрел бы на вас.

И не раз и за дело и просто так. А Вы синьор , видимо недавно оперились?


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#5  avnik  море (Сегодня, 12:30)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
СТАРШИНОВ МИХАИЛ ЕВГЕНЬЕВИЧ

Родился 12 декабря 1971 года в Москве. Окончил Челябинский институт физической культуры и Санкт-Петербургский университет МВД. Кандидат юридических наук.

Михаил Старшинов работал на руководящих постах в государственных компаниях, входящих в корпорацию «Росавиакосмос», занимался бизнесом.

Спорт, МВД и Космос....


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
#4  Lord_Vik  Москва (Сегодня, 12:21)
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Оч забавно читать защитников и сочувствующих этим двум петухам.
Вь.е.бали бы вам стулом по еъбалу, посмотрел бы на вас.
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
#3  casabl   (Сегодня, 12:15)
  • -1
  •  (1)

Иногда это футбольное болотце таким случаем надо взболтнуть, чтобы.....


а выводы пускай делают заинтересованные стороны.


--------------------
Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015 [жалоба]
#2  yuri  спб (Сегодня, 12:09)
  • +1
  •  (7)

"Жуткая гопота, других слов у меня нет. Просто отвратительно это всё видеть и слышать. Даже не знаю, что к этому ещё можно добавить.

Экс бывший кот. поднял лапу- можно слово против? -Валяй подонок , сказал чел с Юпитера. Народ и есть гопота, но эта низшая прослойка , отбросы утрет вам золотые сопли рано или поздно. Адмирал -зайдите , есть новые координаты. Кот проверил приборы, да сэр, вижу. Горели не только ненужные учреждения но попутным образом бежал голый министр . Король то голый , подумал адмирал . - Уходим , курс на юго-восток.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#1  4-yapipetka  северодвинск (Сегодня, 11:41)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
можно подумать морды бьют от успеха и денег
Регистрация: 5.11.2017 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.