Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Показать все опросы

Новости партнеров

Рашид Рахимов: я солидарен с Кадыровым - буду рад видеть в "Ахмате" Кокорина и Мамаева

Главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов поддержал инициативу главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова пригласить в свою команду Павла Мамаева и Александра Кокорина.

"Считаю благородной и правильной инициативу Рамзана Кадырова. Он глубоко проанализировал эту ситуацию, потому что сейчас со всех сторон ребят "закапывают". Я полностью солидарен с такой позицией.

Кокорин и Мамаев виноваты, ведь нужно думать, прежде чем делать такие вещи. Публичный человек должен понимать, что его постоянно видят. Не стоит их выгораживать, но Рамзан Ахматович прав, говоря, что нужно немного убавить эмоции.

Я был бы рад видеть их в своей команде. С сильными футболистами всегда интересно работать, но в этом случае надо говорить не о спортивной стороне, а о человеческой. Кадыров написал, что они не должны показывать звёздную игру, это просто возможность вернуться в нормальное русло", - сказал Рахимов.

Чемпионат
Теги: Ахмат Рахимов Кокорин Мамаев
Сегодня, 11:57
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
24
(9)
#24  Св.Ин v.2   (Сегодня, 14:53)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
"Считаю благородной и правильной инициативу Рамзана Кадырова.
Правильной -считай, благородной - поцелуй Чечню в жопу и там и живи.
Регистрация: 5.03.2017 [жалоба]
#23  Aleksandr Aleksandr   (Сегодня, 14:49)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Для того что бы Кадыр понял что сам сказал, ему надо стулом дать по башке!
Регистрация: 28.08.2018 [жалоба]
#22  zenitchik123   (Сегодня, 14:36)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Считаю благородной и правильной инициативу Рамзана Кадырова. Он глубоко проанализировал эту ситуацию

ну кто б сомневался в выдающихся аналитических способностях Кадырова...отморозок отморозку глаз не выклюет.
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#21  Barmaley   (Сегодня, 14:10)
  • -2
  •  (2)

Цитата: SVN
им вместе в одной команде противопоказано находиться!да и не простят их,закапают,как бы они не извинялись.

Зато не будут говорить на Западе, что в Чечне геев притесняют. smile sunglasses innocent Но опоздал Рахиимов. Емельяненко младший иих в клуб Ахмат позвал. Лоу-кики отрабатывать на спаррингах.
редлагает убавить эмоциии, а на деле разжигает страсти. У нас что можно так вот безнаказанно министров табуретками отоваривать? Он на власть руку поднял. Представляю что было бы, если кто-нибудь ииз игроков условного Оренбурга или Арсенала министру правительства Чечни по башке двинул? Сразу 282 статья автоматом. А корейцу , белорусу или русскому значит можно? Рашид Рахимович, зря вы так. Ноя всегда говорю, что РФС, это мафиозная структура. И скорее они закопают всех свидетелей и потерпевших. Уже началось и понеслось. Одна надежда на обществееное мнение и СМИ.
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
#20  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 14:09)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: styh
О как... А как же закон?

А у них шариат, когда всё - "на шару" (т.е. по слову Хана)...


--------------------
По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#19  SVN   (Сегодня, 14:03)
  • +1
  •  (3)
online

им вместе в одной команде противопоказано находиться!да и не простят их,закапают,как бы они не извинялись.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
#18  oksva  Спб (Сегодня, 13:54)
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Да , Рахимов , как низко ты пал . Знатно лижешь , может и задержишься в Ахмате . Пусть бы эти ребятки твоим детям тренерами стали . А цитирование Кадырова - признание отсутствия своей личной жизненной позиции , увы . Был Рахимов - и не стало .


--------------------
За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016 [жалоба]
#17  Zenitcheg  Finland (Сегодня, 13:26)
  • +7
  •  (7)
Болеет за:
«Барселона»
еще б ты был не солидарен с начальником своим:)


--------------------
Cataluna no es Espana!
Регистрация: 3.08.2010 [жалоба]
#16  metric  Ленинград-Гатчина (Сегодня, 13:15)
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
так и не понял что эти два чела хотят получить?Через 2 месяца суд будет только.Могут опять продлить заключение под стражу до следующего суда.Даже если срок дадут несколько лет,кто знает где будет футбольный клуб Ахмат,где будет Кадыров,где будет Рахимов.Какой-то лепет маленьких детей у этих 2-х взрослых людей.
Регистрация: 26.03.2008 [жалоба]
#15  бородач  счётная палата (Сегодня, 13:05)
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: murchelo06
на халяву под шумок себе сильных игроков взять


Кто бы писдел,только не свинарня..

Цитата: styh
О как... А как же закон?

А ты все в куклы играешь..


--------------------
за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012 [жалоба]
#14  нетрал   (Сегодня, 13:04)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
а они смогут теперь в футбол то играть?
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
#13  sparwik53  Виктор (Сегодня, 12:59)
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ну прямо как про Юрия Деточкина " Да они виноваты, .... но они не виноваты".
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
#12  murchelo06  Magas (Сегодня, 12:47)
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Зенит ни такой тупой , что бы отпускать кокорина, пожурят и оставят, а кадыров решил на халяву под шумок себе сильных игроков взять. Ни надо лицемерить, благородный нашелся
Регистрация: 9.06.2011 [жалоба]
#11  avnik  море (Сегодня, 12:32)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
А как иначе заполучить Кокорина в Ахмат? )))


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
#10  grigorevna1  спб (Сегодня, 12:30)
  • -5
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: 120220
Пусть идут на производство работать на 12 тыс рублей в месяц. Как мы работаем, пусть попробует пожить от получки до получки.

а вы в сборную, мячик попинать за лимончик
Регистрация: 1.02.2015 [жалоба]
#9  sssh53  Москва (Сегодня, 12:30)
  • +2
  •  (6)
online

Если Кадырова встретят без охраны десяток людей в Москве и накидают стулом по голове он тоже будет входить в их положение?
Регистрация: 23.09.2008 [жалоба]
#8  Critique   (Сегодня, 12:29)
  • +2
  •  (4)

Так, наверное, устроена жизнь. Как в природе. Есть хищники, а есть те, кто подъедет за ними, падальщики. Ничто не должно пропадать. Хотя и среди хищников попадаются те, которые питаются падалью.
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
#7  46avangard   (Сегодня, 12:21)
  • +10
  •  (10)

Считаю благородной и правильной инициативу Рамзана Кадырова. Он глубоко проанализировал эту ситуацию, потому что сейчас со всех сторон ребят "закапывают". Я полностью солидарен с такой позицией.

А разве тренеруя "Ахмат" можно быть хоть в чем-то не солидарным с Кадыровым? )
Регистрация: 23.02.2018 [жалоба]
#6  Zamba  Санкт-Петербург (Сегодня, 12:17)
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
как бы Паку извиняться не пришлось и в Грозный дворником)


--------------------
Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
#5  120220   (Сегодня, 12:13)
  • +7
  •  (11)
Болеет за:
«Урал»
Пусть идут на производство работать на 12 тыс рублей в месяц. Как мы работаем, пусть попробует пожить от получки до получки.
Регистрация: 29.07.2008 [жалоба]
#4  styh  Советский Союз (Сегодня, 12:09)
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Локомотив»
О как... А как же закон?


--------------------
Ленин встал, развел руками..... Кули делать с дураками..
Регистрация: 27.12.2008 [жалоба]
#3  casabl   (Сегодня, 12:08)
  • +2
  •  (10)

потому что сейчас со всех сторон ребят "закапывают".

Рахимов, не умничай. Нифигаси, мы , налогоплательщики за что и зачем им , да и тебе, деньги платим?


--------------------
Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015 [жалоба]
#2  yuri  спб (Сегодня, 12:04)
  • +5
  •  (9)

"Приезжайте к нам на Колыму - нет уж лучше вы к нам" )


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#1  ольный Вертер   (Сегодня, 12:03)
  • 0
  •  (10)

Вместо овец - сойдут
Регистрация: 13.10.2018 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.