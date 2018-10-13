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Станислав Черчесов: против Турции вновь сыграет Гильерме

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, кто займет место в воротах в матче против Турции.

"У нас еще сутки до игры. Решение по составу будем принимать советуясь с медицинским штабом.

По вратарю уже решено, в старте выйдет Гильерме", - сказал Черчесов.
Теги: Сборная России Сборная Турции Черчесов
Сегодня, 13:47
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