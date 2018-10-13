Станислав Черчесов: против Турции вновь сыграет Гильерме

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, кто займет место в воротах в матче против Турции."У нас еще сутки до игры. Решение по составу будем принимать советуясь с медицинским штабом.По вратарю уже решено, в старте выйдет Гильерме", - сказал Черчесов.