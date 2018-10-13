Станислав Черчесов: не жду от турков чего-то сверхъестественного

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Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Боруссия 2 2 0 0 4 0 +4 6
2 Атлетико 2 2 0 0 5 2 +3 6
3 Брюгге 2 0 0 2 1 4 -3 0
4 Монако 2 0 0 2 1 5 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Барселона 2 2 0 0 8 2 +6 6
2 Интер 2 2 0 0 4 2 +2 6
3 Тоттенхэм 2 0 0 2 3 6 -3 0
4 ПСВ 2 0 0 2 1 6 -5 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 Наполи 2 1 1 0 1 0 +1 4
2 Ливерпуль 2 1 0 1 3 3 0 3
3 ПСЖ 2 1 0 1 8 4 +4 3
4 Црвена Звезда 2 0 1 1 1 6 -5 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Порту 2 1 1 0 2 1 +1 4
2 Шальке 04 2 1 1 0 2 1 1 4
3 Галатасарай 2 1 0 1 3 1 +2 3
4 Локомотив 2 0 0 2 0 4 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Аякс 2 1 1 0 4 1 +3 4
2 Бавария 2 1 1 0 3 1 +2 4
3 Бенфика 2 1 0 1 3 4 -1 3
4 АЕК 2 0 0 2 2 6 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Лион 2 1 1 0 4 3 +1 4
2 Манчестер Сити 2 1 0 1 3 3 0 3
3 Шахтёр 2 0 2 0 4 4 0 2
4 Хоффенхайм 2 0 0 1 3 4 -1 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ЦСКА 2 1 1 0 3 2 +1 6
2 Реал 2 1 0 1 3 1 +2 3
3 Рома 2 1 0 1 5 3 +2 3
4 Виктория 2 0 1 1 2 7 -5 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ювентус 2 2 0 0 5 0 +5 6
2 Манчестер Юнайтед 2 1 1 0 3 0 +3 4
3 Валенсия 2 0 1 1 0 2 -2 1
4 Янг Бойз 2 0 0 2 0 6 -6 0

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Станислав Черчесов: не жду от турков чего-то сверхъестественного

Перед матчем сборной России против Турции, главный тренер национальной команды Станислав Черчесов ответил на вопросы журналистов, передает корреспондент Rusfootball.info.

- Какие нас ждут изменения в составе? Кто будет основным голкипером?

- У нас еще сутки до игры. Медицинский штаб просматривает всех игроков. Решение примем к вечеру. Что касается вратаря, то в воротах будет Гильерме.

- Тренировку перенесли с "Фишта" на резервное поле из-за плохого газона на главной арене Сочи?

- Мы готовимся к играм и просчитываем все нюансы - после такого перелета лишние 30-40 минут езды до стадиона имеют значение. А резервное поле всего в 5 минутах от нашего расположения. В подготовке даже такие детали важны. Опасений по газону "Фишта" у нас нет.

- Учитывая энергозатратную игру со шведами, в этом матче будет большая ротация?

- Как я уже сказал, решения будут приниматься вечером после заключения медицинского штаба. А по поводу слова ротация... Лучше говорить "изменение состава".

- В матче со шведами было очень много брака, особенно у Александра Головина с чем вы это связываете?

- Игрок на этой позиции должен рисковать, но шведы хорошо оборонялись. Мы довольно его движением и работой обороной. Согласен, что в атаке получилось не все, но соперник играл очень компактно. Когда нет свободных зон игрокам этого амплуа вдвойне сложнее. В эмоциональном плане у него все в порядке. Надеемся, что завтра все будет еще лучше.

- Почему вы поселились так далеко от стадиона и, учитывая, что Сочи курортный город, планируете ли вы здесь прогуляться?

- Ну мы уже жили в этой гостинице. Нам здесь комфортно. Что касается курортного города, мы приехали сюда по работе. Сегодня у нас насыщенная программа по разбору игры со шведами и тактической подготовке к туркам. Вечером ужин, отдых. С утра легкая разминка и вечером игра.

- Что ожидаете от соперника, могут ли они вас удивить?

- Ну мы хорошо их знаем, у них есть свой стиль. Много быстрых, техничных футболистов. С последних игр с ними у них поменялось лишь несколько исполнителей, а структура игры осталась прежней. Ждем интенсивной игры. Но ничего сверхъестественного я не жду...

- Турция забила 3 мяча в ворота Шведов, как этого избежать нашей команде?

- Ну мы тоже были близки к этому, но свои моменты не реализовали. Наша задача максимально грамотно выполнить свой план и добиться результата.

- Сможет ли сыграть Артем Дзюба?

-Ну он вчера пропустил тренировку, сегодня работал наравне со всеми. Вечером врачи скажут свое заключению.

- В матче со шведами Дзюба часто опускался за мячом в глубину. Это ваша установка или так получалось ситуационно?

- Я этого не заметил. Он четко выполнял свою установку. Они иногда менялись местами. Главное выполнять 85% поставленной задачи, а 15% оставлять на индивидуальные действия. К Артему никаких вопросов нет.

Rusfootball
Теги: Сборная России Черчесов Сборная Турции
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#1  Aleksandr Aleksandr   (Сегодня, 14:46)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Зря,зря!В первой игре турки были на много сильнее Росссии.И только везение (три штанги)спасли Черчеса от разгрома.Думаю в Сочи ему будет кирдык!Уж больно самодовольный усатый!
Регистрация: 28.08.2018 [жалоба]
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