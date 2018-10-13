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Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
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|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
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|Забито
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|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
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|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
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|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
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|Победы
|Ничьи
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|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
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|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
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|ЦСКА
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|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
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|Поражения
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Станислав Черчесов: не жду от турков чего-то сверхъестественного
Перед матчем сборной России против Турции, главный тренер национальной команды Станислав Черчесов ответил на вопросы журналистов, передает корреспондент Rusfootball.info.
- Какие нас ждут изменения в составе? Кто будет основным голкипером?
- У нас еще сутки до игры. Медицинский штаб просматривает всех игроков. Решение примем к вечеру. Что касается вратаря, то в воротах будет Гильерме.
- Тренировку перенесли с "Фишта" на резервное поле из-за плохого газона на главной арене Сочи?
- Мы готовимся к играм и просчитываем все нюансы - после такого перелета лишние 30-40 минут езды до стадиона имеют значение. А резервное поле всего в 5 минутах от нашего расположения. В подготовке даже такие детали важны. Опасений по газону "Фишта" у нас нет.
- Учитывая энергозатратную игру со шведами, в этом матче будет большая ротация?
- Как я уже сказал, решения будут приниматься вечером после заключения медицинского штаба. А по поводу слова ротация... Лучше говорить "изменение состава".
- В матче со шведами было очень много брака, особенно у Александра Головина с чем вы это связываете?
- Игрок на этой позиции должен рисковать, но шведы хорошо оборонялись. Мы довольно его движением и работой обороной. Согласен, что в атаке получилось не все, но соперник играл очень компактно. Когда нет свободных зон игрокам этого амплуа вдвойне сложнее. В эмоциональном плане у него все в порядке. Надеемся, что завтра все будет еще лучше.
- Почему вы поселились так далеко от стадиона и, учитывая, что Сочи курортный город, планируете ли вы здесь прогуляться?
- Ну мы уже жили в этой гостинице. Нам здесь комфортно. Что касается курортного города, мы приехали сюда по работе. Сегодня у нас насыщенная программа по разбору игры со шведами и тактической подготовке к туркам. Вечером ужин, отдых. С утра легкая разминка и вечером игра.
- Что ожидаете от соперника, могут ли они вас удивить?
- Ну мы хорошо их знаем, у них есть свой стиль. Много быстрых, техничных футболистов. С последних игр с ними у них поменялось лишь несколько исполнителей, а структура игры осталась прежней. Ждем интенсивной игры. Но ничего сверхъестественного я не жду...
- Турция забила 3 мяча в ворота Шведов, как этого избежать нашей команде?
- Ну мы тоже были близки к этому, но свои моменты не реализовали. Наша задача максимально грамотно выполнить свой план и добиться результата.
- Сможет ли сыграть Артем Дзюба?
-Ну он вчера пропустил тренировку, сегодня работал наравне со всеми. Вечером врачи скажут свое заключению.
- В матче со шведами Дзюба часто опускался за мячом в глубину. Это ваша установка или так получалось ситуационно?
- Я этого не заметил. Он четко выполнял свою установку. Они иногда менялись местами. Главное выполнять 85% поставленной задачи, а 15% оставлять на индивидуальные действия. К Артему никаких вопросов нет.
Rusfootball
- Какие нас ждут изменения в составе? Кто будет основным голкипером?
- У нас еще сутки до игры. Медицинский штаб просматривает всех игроков. Решение примем к вечеру. Что касается вратаря, то в воротах будет Гильерме.
- Тренировку перенесли с "Фишта" на резервное поле из-за плохого газона на главной арене Сочи?
- Мы готовимся к играм и просчитываем все нюансы - после такого перелета лишние 30-40 минут езды до стадиона имеют значение. А резервное поле всего в 5 минутах от нашего расположения. В подготовке даже такие детали важны. Опасений по газону "Фишта" у нас нет.
- Учитывая энергозатратную игру со шведами, в этом матче будет большая ротация?
- Как я уже сказал, решения будут приниматься вечером после заключения медицинского штаба. А по поводу слова ротация... Лучше говорить "изменение состава".
- В матче со шведами было очень много брака, особенно у Александра Головина с чем вы это связываете?
- Игрок на этой позиции должен рисковать, но шведы хорошо оборонялись. Мы довольно его движением и работой обороной. Согласен, что в атаке получилось не все, но соперник играл очень компактно. Когда нет свободных зон игрокам этого амплуа вдвойне сложнее. В эмоциональном плане у него все в порядке. Надеемся, что завтра все будет еще лучше.
- Почему вы поселились так далеко от стадиона и, учитывая, что Сочи курортный город, планируете ли вы здесь прогуляться?
- Ну мы уже жили в этой гостинице. Нам здесь комфортно. Что касается курортного города, мы приехали сюда по работе. Сегодня у нас насыщенная программа по разбору игры со шведами и тактической подготовке к туркам. Вечером ужин, отдых. С утра легкая разминка и вечером игра.
- Что ожидаете от соперника, могут ли они вас удивить?
- Ну мы хорошо их знаем, у них есть свой стиль. Много быстрых, техничных футболистов. С последних игр с ними у них поменялось лишь несколько исполнителей, а структура игры осталась прежней. Ждем интенсивной игры. Но ничего сверхъестественного я не жду...
- Турция забила 3 мяча в ворота Шведов, как этого избежать нашей команде?
- Ну мы тоже были близки к этому, но свои моменты не реализовали. Наша задача максимально грамотно выполнить свой план и добиться результата.
- Сможет ли сыграть Артем Дзюба?
-Ну он вчера пропустил тренировку, сегодня работал наравне со всеми. Вечером врачи скажут свое заключению.
- В матче со шведами Дзюба часто опускался за мячом в глубину. Это ваша установка или так получалось ситуационно?
- Я этого не заметил. Он четко выполнял свою установку. Они иногда менялись местами. Главное выполнять 85% поставленной задачи, а 15% оставлять на индивидуальные действия. К Артему никаких вопросов нет.
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