Илья Геркус заявил, что "Локомотив" не отступится от своих высоких целей (фото)

Осень - чудесное время года. Особенно в футбольном мире, где осень - это время надежд. Это время, когда все равны, когда сезон только начинается и ещё ничего не потеряно, когда стартовые неудачи ещё можно исправить, а успех ещё можно развить. ? Каждый сосредоточен на своих задачах и представляет себя весеннего образца в самых смелых ожиданиях. Осень - это пора максималистов, когда может даже не вслух, но в глубине души можно ставить задачи, которые сегодня кажутся несбыточными, но без которых нам бы было скучно. ? В «Локо» нам не скучно. Этой осенью мы продолжаем сражаться на три фронта и нигде не собираемся отступать от своих целей, о некоторых из которых мы даже не говорим вслух. Осень - золотое время. В прямом и переносном смысле слова?????