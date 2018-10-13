Илья Геркус заявил, что "Локомотив" не отступится от своих высоких целей (фото)

Гендиректор "Локомотива" Илья Геркус полон оптимизма.В своем посте в инстаграме он заявил, что "железнодорожники" не собираются отступать от своих высоких целей, намеченных перед сезоном.Напомним, "Локомотив" занимает 7-ю строчку в РПЛ, имея в активе 15 очков после десяти туров.