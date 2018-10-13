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Илья Геркус заявил, что "Локомотив" не отступится от своих высоких целей (фото)
В своем посте в инстаграме он заявил, что "железнодорожники" не собираются отступать от своих высоких целей, намеченных перед сезоном.
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Осень - чудесное время года. Особенно в футбольном мире, где осень - это время надежд. Это время, когда все равны, когда сезон только начинается и ещё ничего не потеряно, когда стартовые неудачи ещё можно исправить, а успех ещё можно развить. ? Каждый сосредоточен на своих задачах и представляет себя весеннего образца в самых смелых ожиданиях. Осень - это пора максималистов, когда может даже не вслух, но в глубине души можно ставить задачи, которые сегодня кажутся несбыточными, но без которых нам бы было скучно. ? В «Локо» нам не скучно. Этой осенью мы продолжаем сражаться на три фронта и нигде не собираемся отступать от своих целей, о некоторых из которых мы даже не говорим вслух. Осень - золотое время. В прямом и переносном смысле слова????? ? #Локомотив #Железновместе #ЯрчеПрошлого #ИльяГеркус #ФКЛокомотив #СамыйЛучшийКоллектив #ТолькоЛоко #ТолькоПобеда #крепчестали
Напомним, "Локомотив" занимает 7-ю строчку в РПЛ, имея в активе 15 очков после десяти туров.
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