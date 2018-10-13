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Илья Кутепов вернулся к тренировкам в общей группе

Защитник "Спартака" Илья Кутепов вернулся к тренировкам в общей группе, сообщает пресс-служба красно-белых.

Напомним, Кутепов сделали операцию по устранению паховой грыжи.

"Спартак" , после 10 туров, набрав 18 очков, располагается на четвёртом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
Теги: Кутепов Спартак
Сегодня, 15:56
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