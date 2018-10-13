Адвокат: если сокрытие денег подтвердится, Глушаков отправится к своим друзьям Кокорину и Мамаеву

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков может быть привлечен к уголовной ответственности за невыполнение решения Никулинского суда Москвы об аресте его счетов в рамках бракоразводного процесса.Как сообщил адвокат его супруги Дарьи Сергей Жорин, футболист нарушил постановление суда и вывел из совместно нажитого имущества с супругой около 100 млн рублей."В рамках бракоразводного процесса по моему ходатайству Никулинский суд наложил арест на вклады, депозиты и счета, квартиры и автомобиль Bentley Глушакова. После вынесения судом определения о наложении ареста на счета Глушакова и после того, как мы передали эти документы в банк, он вывел еще до 100 млн рублей. Если эта информация подтвердится, то это уже уголовное преступление, за которое предусматривается наказание, связанное с лишением свободы, и Глушаков может отправиться к своим друзьям Мамаеву и Кокорину", - рассказал адвокат.По его словам, на момент подачи ходатайства об обеспечительных мерах на совместно нажитое имущество Глушаков уже вывел порядка 200 млн рублей, "которые снял либо наличными, либо перевел на другие счета". "Таким образом, он вывел круглую сумму из средств, которые являются совместно нажитым имуществом", - подчеркнул юрист.