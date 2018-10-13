Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Показать все опросы

Новости партнеров

Адвокат: если сокрытие денег подтвердится, Глушаков отправится к своим друзьям Кокорину и Мамаеву

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков может быть привлечен к уголовной ответственности за невыполнение решения Никулинского суда Москвы об аресте его счетов в рамках бракоразводного процесса.

Как сообщил адвокат его супруги Дарьи Сергей Жорин, футболист нарушил постановление суда и вывел из совместно нажитого имущества с супругой около 100 млн рублей.

"В рамках бракоразводного процесса по моему ходатайству Никулинский суд наложил арест на вклады, депозиты и счета, квартиры и автомобиль Bentley Глушакова. После вынесения судом определения о наложении ареста на счета Глушакова и после того, как мы передали эти документы в банк, он вывел еще до 100 млн рублей. Если эта информация подтвердится, то это уже уголовное преступление, за которое предусматривается наказание, связанное с лишением свободы, и Глушаков может отправиться к своим друзьям Мамаеву и Кокорину", - рассказал адвокат.

По его словам, на момент подачи ходатайства об обеспечительных мерах на совместно нажитое имущество Глушаков уже вывел порядка 200 млн рублей, "которые снял либо наличными, либо перевел на другие счета". "Таким образом, он вывел круглую сумму из средств, которые являются совместно нажитым имуществом", - подчеркнул юрист.

ТАСС
Теги: Глушаков Мамаев Кокорин
Сегодня, 16:14
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
26
(9)
#26  DROOZD  брянск (Сегодня, 17:11)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Стратег,
Амортизация манды,знаете ли..


--------------------
fortuna no penis
Регистрация: 6.02.2012 [жалоба]
#25  gesha978  Москва (Сегодня, 17:01)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Skyline
забавная трактовка. совместно нажитого. нажил то всё это глушаков. а эта курица ничего не заработала

вот для этого, люди с большими деньгами, составляют брачный контракт.
Регистрация: 8.11.2013 [жалоба]
#24  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 16:57)
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Городовой
.Теперь много лет содержать чужую женщину будет.И все по закону)


как обычно, в этой стране всё тупо слизано с пидовной западной юриспруденции, которая Мужчину там с особым издевательским цинизмом на суде вертит.

Рыболовлев тоже недавно имел удовольствие развестись.
Визжащая стая адвокатов требовала с него в пользу угнетённой шала бывшей жены четыре миллиарда долларов.

в итоге сошлись на миллиарде с учётом стоимости недвижимости, отданной этой страдалице..

охуительно устроилась.

да, они живут как в анекдоте.

разговаривают две подруги.
-(Гламурным протяжным прононсом)- Ааа, мужчина, которого я выберу, должен заботиться обо мне, дарить мне меха, брильянты, машины, возить меня на курорты и носить меня на руках.
- О. а ты ему что ?
-Писечку.

____
причём,теперь это касается как светских сосок, так и доярок из Суходрищевска.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#23  АРА  г.Пермь (Сегодня, 16:54)
  • +6
  •  (6)

Все футболисты сейчас сильно задумаются,и заранее переведут счета,на всякий случай!
Регистрация: 28.11.2008 [жалоба]
#22  P.V.  МОбл (Сегодня, 16:47)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
yanus0407,
Истину глаголишь


--------------------
ЦСКА
Регистрация: 14.03.2008 [жалоба]
#21  yuri  спб (Сегодня, 16:45)
  • +9
  •  (9)

вывел из совместно нажитого имущества с супругой около 100 млн рублей.

Кота всегда забавлял этот пункт- "совместно нажитого имущества" .Какой-то дурак зарабатывал бабло ногами, а какая-то черная моль решила что это она делала совместно. Тут казус и несовершенство законов.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#20  бородач  счётная палата (Сегодня, 16:44)
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: bomjik
Брачный контракт надо было составить нормальный, и все дела!

А кто составлять то будет ?Собчак или Гордон или эта индуска Арбатова--у нас же все мужененавистники во власти и на передке общественного мнения ---заколбасили детишки отца,не ---- прям казнили во время сна и ни куя --отпустили девочек --они переволновались и не сдержались и папку на ножи взяли ---то ли ещё будет...


--------------------
за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012 [жалоба]
#19  yanus0407  Санкт - Петербург (Сегодня, 16:42)
  • +9
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
Не надо себе жён по клубам искать - там только шлюхи ищущие себе содержателя.


--------------------
Пока мы едины - мы непобедимы!!!
Регистрация: 31.10.2009 [жалоба]
#18  Viper  Saint-Petersburg (Сегодня, 16:41)
  • +3
  •  (3)

У Малахова темы для сюжетов что ли кончились?


--------------------
Друг укажет, на что я способен, враг же научит, как мне поступать.
Регистрация: 8.02.2010 [жалоба]
#17  СуперШтангист   (Сегодня, 16:37)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Терек»
Цитата: бородач
Чё творится на земле русской --- мужики в рабов превратились--где это видано,что бы свои честно заработанные деньги нельзя было взять?? куда общество катится ? бабы лезут в дела мужские вот и бардак в стране --не хочет жить по крылом мужа - свободна как моль в шкафу-- учитесь у кавказцев как семейные отношения ладить...хотя навряд ли это поможет они живут по корану--а мы куй поймешь по чему...


Никто не превращался в рабов, просто законы такие приняли.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#16  yuri  спб (Сегодня, 16:35)
  • +2
  •  (4)

Цитата: Черный Лис
ФК Бутырка, герб - два футбольных мяча в кандалах, цвет формы - черно-белый в полоску.

Агенты, журналюги , юристы и министры бегали по кругу по периметру поля в форме Юве . Кот курил , и не дай бог кто начнет дышать слишком часто, тут же был снят справедливым судом с дистанции.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#15  Городовой  Россия (Сегодня, 16:34)
  • +6
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Skyline
забавная трактовка. совместно нажитого. нажил то всё это глушаков. а эта курица ничего не заработала

Семейный кодекс.Там только права жены прописаны,у мужа право одно-ходить голым после развода.Даже ребенка который родился в течении 300 дней после развода на тебя запишут с большим удовольствием.А еще есть такой пунктик что если бывший супруг стал инвалидом в течении полугода то может подать на содержание пожизненное бывшим супругом.Правда здорово?Поэтому любые официальные отношения в Рашке это русская рулетка.Для любителей экстрима и верящих в вечную любовь.Гражданский брак дает от жены тоже самое,а вот отсудить твои счета и имущество весьма проблематично,да и в личной жизни дамы без статуса ведут себя сдержаннее и вежливее.Это в браке истерики можно)Если что отсудишь у мужа всю вплоть до кальсон,а при гражданке с вещами на выход в тот же день искать нового папика.Дениску жаль,но сам выбирал,сам расписывался.Теперь много лет содержать чужую женщину будет.И все по закону)


--------------------
Наше имя всегда - Зенит!Этот выбор простой и точный.Для тебя - это только жизнь.Для меня - это много больше!
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
#14  All_my  Москва (Сегодня, 16:33)
  • +7
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: imaginary
давайте и у цска кого-нибудь посадим, что бы всё ровненько было ))


Что мелочиться, пусть каждый клуб делегирует по одному игроку в Бутырку


--------------------
Спартак, Арсенал, Боруссия, Ювентус
Регистрация: 17.10.2010 [жалоба]
#13  Стратег  РОССИЯ Химки (Сегодня, 16:33)
  • +7
  •  (9)
Болеет за:
«Локомотив»
А эта Дарья хоть копейку сама заработала, или за супружескую неверность хочет с Дениски поиметь?
Регистрация: 29.10.2010 [жалоба]
#12  bomjik  Санкт-Петербург (Сегодня, 16:33)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: бородач
Чё творится на земле русской --- мужики в рабов превратились--где это видано,что бы свои честно заработанные деньги нельзя было взять?? куда общество катится ? бабы лезут в дела мужские вот и бардак в стране --не хочет жить по крылом мужа - свободна как моль в шкафу-- учитесь у кавказцев как семейные отношения ладить...хотя навряд ли это поможет они живут по корану--а мы куй поймешь по чему...

Зачем Коран? Брачный контракт надо было составить нормальный, и все дела!
Любовь приходит и уходит - так зачем платить невьипенные бабосы уже чужой для тебя бабе!? На детей давать необходимую (и достаточную!) сумму - а сама, извини, иди попробуй поработать...
Регистрация: 12.08.2012 [жалоба]
#11  sparwik53  Виктор (Сегодня, 16:31)
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
А чем она-то зарабатывала эти 100 миллионов.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
#10  студия дускай   (Сегодня, 16:28)
  • +2
  •  (6)

так вот где все награбленные с россиян деньги - у футболистов
Регистрация: 13.08.2018 [жалоба]
#9  Riders1990  bunker (Сегодня, 16:27)
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Я бы тоже сокрыл свои честно-заработанные деньги.К слову за это не сажают)


--------------------
Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
#8  Черный Лис   (Сегодня, 16:27)
  • +8
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Туман88
ещё немного... и бутырка может заявляться в рпфл...

ФК Бутырка, герб - два футбольных мяча в кандалах, цвет формы - черно-белый в полоску.
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
#7  бородач  счётная палата (Сегодня, 16:26)
  • +9
  •  (9)
online
Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: imaginary
давайте и у цска кого-нибудь посадим, что бы всё ровненько было ))




И у Динамо начальство..


--------------------
за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012 [жалоба]
#6  Blessing  Спб (Сегодня, 16:26)
  • -3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Какой жадный футболист.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#5  бородач  счётная палата (Сегодня, 16:24)
  • +9
  •  (9)
online
Болеет за:
«Динамо» М
Чё творится на земле русской --- мужики в рабов превратились--где это видано,что бы свои честно заработанные деньги нельзя было взять?? куда общество катится ? бабы лезут в дела мужские вот и бардак в стране --не хочет жить по крылом мужа - свободна как моль в шкафу-- учитесь у кавказцев как семейные отношения ладить...хотя навряд ли это поможет они живут по корану--а мы куй поймешь по чему...


--------------------
за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012 [жалоба]
#4  Skyline  СПБ (Сегодня, 16:22)
  • +22
  •  (24)
Болеет за:
«Зенит»
забавная трактовка. совместно нажитого. нажил то всё это глушаков. а эта курица ничего не заработала


--------------------
Манчини в отставку
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
#3  imaginary   (Сегодня, 16:21)
  • +7
  •  (11)
online
Болеет за:
«Краснодар»
давайте и у цска кого-нибудь посадим, что бы всё ровненько было ))
Регистрация: 7.02.2010 [жалоба]
#2  СуперШтангист   (Сегодня, 16:19)
  • -4
  •  (12)
Болеет за:
«Терек»
Жорин, это клоун, а не адвокат. Мои поздравления Денису, с такими дилетантами у него ничего не отсудит жена.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#1  Туман88   (Сегодня, 16:16)
  • +13
  •  (15)
online

ещё немного... и бутырка может заявляться в рпфл...
Регистрация: 10.04.2018 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.