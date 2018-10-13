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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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Гурам Аджоев: в Туле были рады видеть молодёжную сборную России
Президент тульского "Арсенала" Гурам Аджоев выразил мнение, что местные любители футбола были рады увидеть матч предварительного турнира чемпионата Европы—2019 молодёжных сборных России и Македонии.
"Идея проведения матча в Туле исходила от Российского футбольного союза. Мы рассказали об этой инициативе губернатору области Алексею Дюмину. Ему предложение понравилось, он его сразу поддержал и отдал распоряжение организовать всё на высшем уровне. Могу уверенно сказать, что в Туле были рады видеть молодёжную сборную России.
Об этом говорит хотя бы тот факт, что на игру пришли более 11 тысяч человек, они здорово поддерживали команду. Для встречи молодежных сборных это отличная посещаемость. Думаю, игроки остались довольны таким гостеприимством, атмосферой на стадионе и организацией матча. Футболисты, в свою очередь, тоже не разочаровали болельщиков, одержав крупную и уверенную победу", - цитирует Аджоева "Чемпионат.сом".
"Идея проведения матча в Туле исходила от Российского футбольного союза. Мы рассказали об этой инициативе губернатору области Алексею Дюмину. Ему предложение понравилось, он его сразу поддержал и отдал распоряжение организовать всё на высшем уровне. Могу уверенно сказать, что в Туле были рады видеть молодёжную сборную России.
Об этом говорит хотя бы тот факт, что на игру пришли более 11 тысяч человек, они здорово поддерживали команду. Для встречи молодежных сборных это отличная посещаемость. Думаю, игроки остались довольны таким гостеприимством, атмосферой на стадионе и организацией матча. Футболисты, в свою очередь, тоже не разочаровали болельщиков, одержав крупную и уверенную победу", - цитирует Аджоева "Чемпионат.сом".
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