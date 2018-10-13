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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Сергей Карасев: Луческу поблагодарил за работу на последнем матче сборной Турции
Российский арбитр Сергей Карасев, работавший 11 октября на товарищеской игре между сборными Турции и Боснии и Герцеговины (0:0), рассказал о том, как складывался матч и поделился мнением о ближайшем сопернике национальной команды России.
– Что вы отметите в игре турок?
– Мне важнее всего было провести матч качественно с точки зрения судейства. И это, наверное, не тот случай, чтобы отмечать что-либо в тактике. У турок хорошая молодая команда, смена поколений, как я понял. Они играли компактно и быстро, при своих зрителях. Матч закончился нулевой ничьей, но турки имели шансы забить – было два стопроцентных момента. У них был смешанный состав, видимо, потому что они готовятся к матчу с Россией.
– Кто вам запомнился из игроков?
– Хороший нападающий Дженк Тосун, раньше играл в "Бешикташе", а сейчас в "Эвертоне". Я с ним неоднократно пересекался в Лиге чемпионов. Он вышел на замену, и игра сразу оживилась, турки стали действовать еще быстрее, еще активнее. Публика его очень хорошо приняла, были овации даже в тот момент, когда он пошел на разминку.
– Турки провоцировали соперника? Много фолили?
– В этом матче все было очень хорошо – как с точки зрения отношений к сопернику, так и к судейской бригаде. Была только одна желтая карточка у Боснии в добавленное время. Все очень корректно. Наверное, накладывался отпечаток матчей Лиги наций и, видимо, игроки в каких-то эпизодах себя берегли, не шли в серьезные стыки. Было приятно работать.
– Мирча Луческу любит критиковать судей. На этот раз как он себя вел?
– После игры он нас поздравил с хорошей работой и поблагодарил. До игры тоже увиделись, он пожелал удачи. Все отлично.
"Спорт-Экспресс"
– Что вы отметите в игре турок?
– Мне важнее всего было провести матч качественно с точки зрения судейства. И это, наверное, не тот случай, чтобы отмечать что-либо в тактике. У турок хорошая молодая команда, смена поколений, как я понял. Они играли компактно и быстро, при своих зрителях. Матч закончился нулевой ничьей, но турки имели шансы забить – было два стопроцентных момента. У них был смешанный состав, видимо, потому что они готовятся к матчу с Россией.
– Кто вам запомнился из игроков?
– Хороший нападающий Дженк Тосун, раньше играл в "Бешикташе", а сейчас в "Эвертоне". Я с ним неоднократно пересекался в Лиге чемпионов. Он вышел на замену, и игра сразу оживилась, турки стали действовать еще быстрее, еще активнее. Публика его очень хорошо приняла, были овации даже в тот момент, когда он пошел на разминку.
– Турки провоцировали соперника? Много фолили?
– В этом матче все было очень хорошо – как с точки зрения отношений к сопернику, так и к судейской бригаде. Была только одна желтая карточка у Боснии в добавленное время. Все очень корректно. Наверное, накладывался отпечаток матчей Лиги наций и, видимо, игроки в каких-то эпизодах себя берегли, не шли в серьезные стыки. Было приятно работать.
– Мирча Луческу любит критиковать судей. На этот раз как он себя вел?
– После игры он нас поздравил с хорошей работой и поблагодарил. До игры тоже увиделись, он пожелал удачи. Все отлично.
"Спорт-Экспресс"
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