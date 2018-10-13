Сергей Карасев: Луческу поблагодарил за работу на последнем матче сборной Турции

Российский арбитр Сергей Карасев, работавший 11 октября на товарищеской игре между сборными Турции и Боснии и Герцеговины (0:0), рассказал о том, как складывался матч и поделился мнением о ближайшем сопернике национальной команды России.– Мне важнее всего было провести матч качественно с точки зрения судейства. И это, наверное, не тот случай, чтобы отмечать что-либо в тактике. У турок хорошая молодая команда, смена поколений, как я понял. Они играли компактно и быстро, при своих зрителях. Матч закончился нулевой ничьей, но турки имели шансы забить – было два стопроцентных момента. У них был смешанный состав, видимо, потому что они готовятся к матчу с Россией.– Хороший нападающий Дженк Тосун, раньше играл в "Бешикташе", а сейчас в "Эвертоне". Я с ним неоднократно пересекался в Лиге чемпионов. Он вышел на замену, и игра сразу оживилась, турки стали действовать еще быстрее, еще активнее. Публика его очень хорошо приняла, были овации даже в тот момент, когда он пошел на разминку.– В этом матче все было очень хорошо – как с точки зрения отношений к сопернику, так и к судейской бригаде. Была только одна желтая карточка у Боснии в добавленное время. Все очень корректно. Наверное, накладывался отпечаток матчей Лиги наций и, видимо, игроки в каких-то эпизодах себя берегли, не шли в серьезные стыки. Было приятно работать.– После игры он нас поздравил с хорошей работой и поблагодарил. До игры тоже увиделись, он пожелал удачи. Все отлично.