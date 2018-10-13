"Милан" зимой попробует подписать Паредеса

"Милан" по-прежнему не оставляет попыток заполучить полузащитника "Зенита" Леандро Паредеса, информирует Corriere dello Sport.Сообщается, "россонери" попробуют купить 24-летнего аргентинца в январе. Аргентинец перешел в "Зенит" летом 2017 года за 23 миллиона евро из "Ромы"..В текущем сезоне Паредес провел 14 матчей за сине-бело-голубых, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.