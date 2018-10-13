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"Милан" зимой попробует подписать Паредеса

"Милан" по-прежнему не оставляет попыток заполучить полузащитника "Зенита" Леандро Паредеса, информирует Corriere dello Sport.

Сообщается, "россонери" попробуют купить 24-летнего аргентинца в январе. Аргентинец перешел в "Зенит" летом 2017 года за 23 миллиона евро из "Ромы"..

В текущем сезоне Паредес провел 14 матчей за сине-бело-голубых, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.
Теги: Паредес Милан Зенит Трансферы
Сегодня, 16:50
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#2  metis  Riga (Сегодня, 17:17)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Самим нужен.


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Обрусевший латыш.
Регистрация: 26.02.2013 [жалоба]
#1  Черный Лис   (Сегодня, 16:58)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Ну пусть пробуют...
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
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