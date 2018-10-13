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Адвокат Глушакова – про арест имущества: это закрытая информация

Марина Дубровская, адвокат полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова отказалась комментировать информацию об аресте имущества игрока и его жены Дарьи.

Сегодня стало известно, что Никулинский районный суд Москвы принял решение арестовать имущество и счета Глушакова и его супруги. Эта мера принята в рамках процесса о разводе и разделе совместно нажитого имущества, передает "Говорит Москва".

"Арест имущества? Мы не комментируем, закрытая информация", - цитирует Дубровскую "Спорт-Экспресс".

Дарья Глушакова подала иск о разделе имущества 28 сентября. Беседа между сторонами состоится 22 октября.
Теги: Глушаков
Сегодня, 17:02
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