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Вратарь сборной Турции: не знал, что у России поменялся голкипер

Голкипер сборной Турции Синан Болат поделился ожиданиями от матча Лиги наций с Россией, передает корреспондент Rusfootball.info.

- Заранее я не знал, что у сборной России поменялся голкипер, но нам тренер рассказал обо всех игроках соперника. Знаем их стиль.

- Кто в воротах российской команды будет, не знаете?

- Не знаю.

- Каким видите будущее сборной Турции?

- Да, у нас собрались новые игроки, с каждым матчем мы будем играть более опытнее. Надеемся, завтрашняя игра сложится для нас намного лучше.
Теги: Сборная Турции Сборная России
Сегодня, 19:02
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