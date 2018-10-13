Вратарь сборной Турции: не знал, что у России поменялся голкипер

Голкипер сборной Турции Синан Болат поделился ожиданиями от матча Лиги наций с Россией, передает корреспондент- Заранее я не знал, что у сборной России поменялся голкипер, но нам тренер рассказал обо всех игроках соперника. Знаем их стиль.- Не знаю.- Да, у нас собрались новые игроки, с каждым матчем мы будем играть более опытнее. Надеемся, завтрашняя игра сложится для нас намного лучше.