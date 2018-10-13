"Зенит" поздравил Ерохина с днем рождения

Александру Ерохину — 29! С днем рождения! ? pic.twitter.com/D5JzHPQrjg — ФК «Зенит»? (@zenit_spb) October 13, 2018

"Зенит" поздравил с днем рождения полузащитника Александра Ерохина. Сегодня ему исполнилось 29 лет."Александру Ерохину – 29! С днем рождения!", - говорится в поздравлении.