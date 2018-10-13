Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Показать все опросы

Новости партнеров

"Зенит" поздравил Ерохина с днем рождения

"Зенит" поздравил с днем рождения полузащитника Александра Ерохина. Сегодня ему исполнилось 29 лет.

"Александру Ерохину – 29! С днем рождения!", - говорится в поздравлении.

Теги: Зенит Ерохин
Сегодня, 19:38
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.