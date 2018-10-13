"Арсенал" - об отставке Кононова: это слухи

В пресс-службе тульского "Арсенала" опровергли информацию, появившуюся в соцсетях, о том, что Олег Кононов покинет пост тренера команды в ближайшее время."Это слухи, а слухи мы не комментируем", – сообщили в пресс-службе.После 10 туров тульская команда идет на 12-м месте с 10-ю очками в активе. 52-летний Кононов возглавил "Арсенал" в июне перед началом текущего сезона.