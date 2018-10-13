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Ростов-на-Дону Ахмат
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"Арсенал" - об отставке Кононова: это слухи
В пресс-службе тульского "Арсенала" опровергли информацию, появившуюся в соцсетях, о том, что Олег Кононов покинет пост тренера команды в ближайшее время.
"Это слухи, а слухи мы не комментируем", – сообщили в пресс-службе.
После 10 туров тульская команда идет на 12-м месте с 10-ю очками в активе. 52-летний Кононов возглавил "Арсенал" в июне перед началом текущего сезона.
"Спорт-Экспресс"
"Это слухи, а слухи мы не комментируем", – сообщили в пресс-службе.
После 10 туров тульская команда идет на 12-м месте с 10-ю очками в активе. 52-летний Кононов возглавил "Арсенал" в июне перед началом текущего сезона.
"Спорт-Экспресс"
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