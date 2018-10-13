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Агент: клубы должны показать, что им не нужны Кокорин и Мамаев

Известный агент Дмитрий Селюк заявил, что клубы должны показать обществу, что Александр Кокорин и Павел Мамаев, которые на 2 месяца отправились в СИЗО, им не нужны.

"Думаю, их (Кокорина и Мамаева) отлучат от футбола. Если вообще не отлучат, тогда надо разогнать РФС. Вот отлучали Романа Еременко за кокаин, его подписал "Спартак". У меня вопрос к "Спартаку": этот клуб пропагандирует наркотики или что? Клубы должны показывать, что им такие футболисты не нужны. Ни один клуб в мире их не возьмет. Вопрос не в Еременко, Кокорине или Мамаеве, вопрос в том, что все должно быть по закону. Если Кокорина и Мамаева оправдают, и никто их не лишит возможности играть в футбол, тогда надо минимум 50 процентов сидящих в тюрьме сегодня отпустить", - цитирует Селюка РИА Новости.
Теги: Селюк Кокорин Мамаев
Вчера, 22:49
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#2  cerberspb  Санкт-Петербург (Сегодня, 00:20)
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Болеет за:
«Зенит»
а как же ваш любимый Траоре, который жену отмудохал и на него дело завели, это значит нормально господин Селюк?)
Регистрация: 10.07.2009 [жалоба]
#1  dyadenka  Москва (Вчера, 23:44)
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Болеет за:
«Зенит»
Тварь. Как его черножопики в истории попадают, чего то не ратует даже за.штрафные санкции
Регистрация: 5.11.2010 [жалоба]
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